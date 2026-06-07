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MotoGP

Carrera MotoGP del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

El Gran Premio de Hungría, octava prueba del calendario 2026 de MotoGP, supone la vuelta a un circuito en el que solo ha ganado Marc Márquez. Les contamos en directo lo que suceda este domingo en la categoría reina

Marc Márquez durante el fin de semana en Balaton Park (Hungría)

Marc Márquez durante el fin de semana en Balaton Park (Hungría) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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