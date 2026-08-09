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Carrera MotoGP del GP de Gran Bretaña: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

Sigue en directo el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputa en el circuito de Silverstone

Raúl Fernández, en Silverstone

Raúl Fernández, en Silverstone / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Cristina Moreno

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