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MotoGP
Carrera MotoGP del GP de Gran Bretaña: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo
Sigue en directo el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP que se disputa en el circuito de Silverstone
Tras este intenso Gran Premio de Gran Bretaña, el Mundial tendrá unas semanas de tregua y regresará a finales del mes de agosto en Aragón (del 28 al 30 de agosto). Entre tanto, pueden seguir las reacciones y la actualidad del campeonato en Sport.es.
Por nuestra parte, esto ha sido todo. ¡Que acaben de pasar un buen domingo!
Aquí tenemos la imagen del podio con Raúl Fernández en el escalón más alto, escoltado por los dos pilotos de fábrica:
Todo listo para la ceremonia del podio.
"Es un momento muy importante. He disfrutado como un niño y hemos ganado", ha afirmado un Raúl Fernández que suma su cuarto podio de la temporada.
Bezzecchi: "Es muy positivo. Resulta difícil para mi hablar ahora. Estoy muy contento".
Apenas puede hacer un pequeño esfuerzo más el piloto italiano que sale reforzado y supera a Ai Ogura en la segunda plaza.
Está absolutamente fundido Bezzecchi. Vaya esfuerzo ha hecho el italiano en este largo circuito. Apenas puede moverse mientras recibe las felicitaciones de su equipo e incluso de Carmelo Ezpeleta que ha bajado personalmente hasta el parque cerrado.
Y con esta victoria de Raúl Fernández se cumple el mito en Silverstone. El madrileño toma el testigo de Bezzecchi y se convierte en el duodécimo ganador en las últimas 12 citas en el trazado británico.
¡Y ya lo tiene! Raúl Fernández se lleva la victoria en otro podio completo para Aprilia. Jorge Martín ha cruzado segundo y Marco Bezzecchi tercero. No pueden estar más satisfechos en el box donde todo son sonrisas y abrazos.
¡Atención Di Giannantonio que llegaba con ritmo! Batiéndose con Pedro Acosta por la quinta plaza.
Última vuelta
Cruza la meta Raúl Fernández por penúltima vez. Le ha venido bien ese casco en homenaje a la selección española de fútbol. Le ha venido bien soltar la preocupación después de firmar su renovación. Va a firmar la primera victoria de la temporada. Su segunda en MotoGP después de ganar el Gran Premio de Australia 2025.
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