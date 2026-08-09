Carrera MotoGP del GP de Gran Bretaña: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

Tras este intenso Gran Premio de Gran Bretaña, el Mundial tendrá unas semanas de tregua y regresará a finales del mes de agosto en Aragón (del 28 al 30 de agosto). Entre tanto, pueden seguir las reacciones y la actualidad del campeonato en Sport.es.

Por nuestra parte, esto ha sido todo. ¡Que acaben de pasar un buen domingo!