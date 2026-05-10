Carrera MotoGP del GP de Francia, en directo hoy: resultado de Jorge Martín y Álex Marquez, en vivo

Tampoco hay que descartar aquí a los pilotos locales. Johann Zarco ya sacó petróleo el curso pasado de una carrera marcada por la lluvia y se llevó la victoria.

Más complicado lo tiene Fabio Quartararo, aunque el de Yamaha tendrá un plus en el público, que lo ha animado durante todo el fin de semana. Para esta cita luce una decoración especial en el mono, el casco y la moto, marcada por múltiples adornos de todos los colores.