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MotoGP
Carrera MotoGP del GP de Francia, en directo hoy: resultado de Jorge Martín y Álex Marquez, en vivo
Sigue en directo la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia que se disputa en el Circuito Bugatti de Le Mans
Tampoco hay que descartar aquí a los pilotos locales. Johann Zarco ya sacó petróleo el curso pasado de una carrera marcada por la lluvia y se llevó la victoria.
Más complicado lo tiene Fabio Quartararo, aunque el de Yamaha tendrá un plus en el público, que lo ha animado durante todo el fin de semana. Para esta cita luce una decoración especial en el mono, el casco y la moto, marcada por múltiples adornos de todos los colores.
No hay que descartar tampoco a Pecco Bagnaia. El italiano confirmó ayer que en los pasados test de Jerez encontraron una configuración que le ha ido bien y que la montarán hoy también.
Por el momento, saldrá desde la pole.
A la espera de la lluvia, uno de los grandes favoritos hoy es Jorge Martín. El madrileño está recuperando su mejor momento de forma y es segundo del Mundial, a solo seis puntos de su compañero, Marco Bezzecchi, después de ganar ayer en la sprint.
En clave ya de carrera, los pilotos de MotoGP se encuentran ya en la parrilla de salida para realizar los protocolos previos. Por el momento, la lluvia ha dado una tregua, después de la que ha caído durante la mañana. Las carreras de Moto3 y Moto2 han sufrido una pista húmeda y fría que ha obligado a reducir las vuelta y ha provocado varias caídas.
La de Marc Márquez no será la única ausencia hoy en la parrilla de MotoGP. Tampoco estará Maverick Viñales, quien tuvo que bajarse del GP de Estados Unidos y se perdió también el GP de España por un tornillo desplazado en su hombro que le obligó a pasar por quirófano.
Su puesto en el KTM Tech3 lo ocupa hoy el veterano Jonas Folger.
Pese a la ausencia de Marc Márquez en este Gran Premio, el equipo ha querido tener un detalle con el piloto, con mensajes de apoyo adornando la cúpula de la moto #93.
Según explicó Marc Márquez, ya tenía una operación prevista, aunque esta debía realizarse en unos días, después del GP de Catalunya de la próxima semana. En este caso debía servir para corregir un problema provocado por un clavo de su hombro que le estaba presionando un nervio y le provocaba pérdida de sensaciones.
Con el contratiempo en Le Mans, esta intervención se ha adelantado y se realizará de forma conjunta con la del pie hoy mismo en Madrid.
En la caída, Márquez se rompió el quinto metatarsiano del pie derecho y las imágens del piloto cojeando hacia su box encendieron todas las alarmas.
Poco después se confirmó que debería pasar por quirófano, algo que hará este mismo domingo tal y como confirmó Ducati en un comunicado esta mañana.
¡Muy buenas tardes! En poco más de media hora arranca el Gran Premio de Francia de MotoGP 2026. Una cita marcada por la ausencia de Marc Márquez, tras el accidente sufrido ayer durante la sprint.
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