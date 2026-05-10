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Carrera MotoGP del GP de Francia, en directo hoy: resultado de Jorge Martín y Álex Marquez, en vivo

Sigue en directo la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia que se disputa en el Circuito Bugatti de Le Mans

89 MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, action during the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix de France from May 8 to 10th 2026 at the Circuit Bugatti in Le Mans, France - Photo Studio Milagro / DPPI AFP7 09/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

89 MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, action during the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix de France from May 8 to 10th 2026 at the Circuit Bugatti in Le Mans, France - Photo Studio Milagro / DPPI AFP7 09/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press

Cristina Moreno

Cristina Moreno

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