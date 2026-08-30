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MOTOGP
Carrera MotoGP del GP de Aragón, en directo hoy: resultado de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo
Te contamos todo lo que suceda en la carrera larga del fin de semana en Aragón, con Bezzecchi desde la pole y con Marc y Àlex Márquez en la segunda y tercera plaza, respectivamente
15/23 | Marc empieza a poner distancia
Marc está apretando mucho y deja a Acosta a cerca de un segundo y medio. Bezz, tercero a 1.1 de Pedro... Álex márquez es cuarto en tierra de nadie, tiene a Martín a dos segundos.
Y OTRO TIEMPAZO DE MARC
1:46.736. Sigue rebajando. 1:47.141 para Acosta... wow....
Así fue el brutal paralelo entre Bezz y Marc desde la 'on board' del '72'
¡APRIETA MARC!
Baja al 1:46.910 el '93', mientras que Acosta se queda un pelín. 5 décimas de diferencia...
12/23 | Qué apretado está todo
Marc sigue liderando pero Acosta no se despega. Lo que hace este chico con la KTM es increíble. El siguiente piloto de la fábrica, Enea Bastianini, rueda 11º.
¡Tiempazo de ambos!
Ruedan Acosta y Marc en el mismo registro en la última vuelta. 1:47.169....... está a dos décimas solo el murciano.
Caídas
Mientras todo esto sucedía, Pecco y Zarco han caído. También Morbidelli. Raúl Fernández se ha retirado.
El duelo de Marc y Bezz
¡MADRE MÍA!
Qué locura. Marc adelanta a Bezzecchi al llegar en paralelo a la contrarrecta. ¡Acosta por fuera a Bezz! MADRE MÍA. Dos pilotos pasan al italiano.
4/23 | RITMAZO DE MARC
Vuelta rápida del '93' con un 1:47.251. Tiene a Bezz a cuatro décimas...
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