Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carrera MotoGP AragónHorario carrera GP Aragón MotoGPRueda de prensa FlickBalde DimarcoJulián ÁlvarezParte médico PogacarClasificación general Vuelta a España hoyCubarsíEtapa 9 Vuelta a EspañaHorario Barça - TenerifeHorario Real Madrid - MálagaCalendario Champions 2026/27Calendario Barcelona ChampionsCalendario Real Madrid ChampionsCalendario Atlético ChampionsUTMB DirectoMercado FichajesMiguel Indurain hijoCristiano RonaldoMadre Lamine YamalArmando de la MorenaFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

MOTOGP

Carrera MotoGP del GP de Aragón, en directo hoy: resultado de Marc Márquez y Jorge Martín, en vivo

Te contamos todo lo que suceda en la carrera larga del fin de semana en Aragón, con Bezzecchi desde la pole y con Marc y Àlex Márquez en la segunda y tercera plaza, respectivamente

Marc Márquez rodando en MotorLand (Aragón)

Marc Márquez rodando en MotorLand (Aragón) / Javier Cebollada / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Queralt Uceda

Queralt Uceda

Alcañiz (Teruel)
Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL