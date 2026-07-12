En directo
MotoGP
Carrera MotoGP del GP de Alemania, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo
El Gran Premio de Alemania, undécima prueba del calendario 2026 de MotoGP, se disputa este fin de semana en Sachsenring, territorio en el que Marc Márquez ha ganado en 12 ocasiones. Les contamos en directo lo que suceda este domingo en la categoría reina
Actualización del estado de Marco Bezzecchi
Una de las bajas importantes en este Gran Premio será la de Marco Bezzecchi. El piloto italiano se fue al suelo durante la Q2 y sufrió una fractura de clavícula que le ha obligado a pasar por quirófano. De hecho, Paolo Bonora, jefe de Aprilia, acaba de confirmar que la operación ya se ha realizado y que todo ha salido bien.
"Se ha operado esta mañana. Antes del mediodía había salido del quirófano y la operación ha ido bien. La fractura desplazada se ha reducido y estabilizada. Veremos cómo irá evolucionando en base a las pruebas que le realizarán en los próximos días y la evolución quirúrgica. Esperamos contar con él en Silverstone (del 7 al 9 de agosto). El accidente ha sido muy fuerte además en un momento difícil en el que anotamos cero puntos en tres carreras, por lo tanto contamos con tenerlo en Silverstone y apretaremos con nuestra energía y nuestra fuera. Él nos está escuchando y aprecia este cariño. Ha sido una operación complicada y hay que cuidar todos los detalles de los médicos para valorar su participación en Silverstone", ha explicado en 'DAZN'.
Ya en modo MotoGP, la matinal en Sachsenring nos ha dejado un warm up liderado por Marc Márquez y en el que Fabio Di Giannantonio ha sufrido una dura caída, aunque en principio sin consecuencias. Podrá tomar la salida en este GP de Alemania.
Un escenario similar se vivió en Moto 3 con el rookie Brian Uriarte. El piloto del Red Bull KTM Ajo salía desde la pole y aprovechó esa posición para tirar y liderar todas las vueltas con el líder del campeonato, Maximo Quiles, al acecho. Consiguió frenar los intentos del piloto de Aspar y sumar su segunda victoria en la categoría tras ganar el GP de Italia.
Matteo Bertelle ocupó la tercera posición del podio.
Antes de entrar de lleno en Moto GP, repasamos lo que ha dado de sí la matinal de las categorías pequeñas con doblete español. En Moto 2, Iván Ortolá ha realizado casi la carrera perfecta, saliendo desde la pole, liderando desde la primera vuelta hasta la última y cerrando la puerta de Dani Holgado en las últimas curvas. El podio lo ha cerrado el también español Izan Guevara.
Segunda victoria en las tres últimas carreras para Ortolá.
¡Muy buenos días! En menos de una hora arranca la carrera de MotoGP del Gran Premio de Alemania 2026 con Marc Márquez desde la pole.
- ¡Acuerdo total para el fichaje de Bisiwu por el Barça!
- Giro de guion con la renovación de Vinicius
- El Barça se pondrá duro por Ferran con el PSG: venta por 50 millones
- El PSG se lanza con todo a por el fichaje de Ferran Torres
- Manolo Lama no duda tras el partido de España: 'Está condenado
- El Barça no descartaría fichar otro '9' además de Julián: Vlahovic y Asllani siguen en el mercado
- Muere Jayden Adams a los 25 años, futbolista de Sudáfrica que jugó el Mundial 2026 hace apenas unas semanas
- Giro inesperado con el futuro de Raphinha en el Barça