Carrera MotoGP del GP de Alemania, en directo hoy: resultado de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

Actualización del estado de Marco Bezzecchi

Una de las bajas importantes en este Gran Premio será la de Marco Bezzecchi. El piloto italiano se fue al suelo durante la Q2 y sufrió una fractura de clavícula que le ha obligado a pasar por quirófano. De hecho, Paolo Bonora, jefe de Aprilia, acaba de confirmar que la operación ya se ha realizado y que todo ha salido bien.

"Se ha operado esta mañana. Antes del mediodía había salido del quirófano y la operación ha ido bien. La fractura desplazada se ha reducido y estabilizada. Veremos cómo irá evolucionando en base a las pruebas que le realizarán en los próximos días y la evolución quirúrgica. Esperamos contar con él en Silverstone (del 7 al 9 de agosto). El accidente ha sido muy fuerte además en un momento difícil en el que anotamos cero puntos en tres carreras, por lo tanto contamos con tenerlo en Silverstone y apretaremos con nuestra energía y nuestra fuera. Él nos está escuchando y aprecia este cariño. Ha sido una operación complicada y hay que cuidar todos los detalles de los médicos para valorar su participación en Silverstone", ha explicado en 'DAZN'.