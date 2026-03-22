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Carrera MotoGP Brasil 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc y Álex Márquez, hoy en vivo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Brasil de MotoGP
¡Última vuelta!
No se atreven ni a respirar en el muro de Aprilia. La expectación es máxima. Probablemente ni en sus mejores sueños hubieran imaginado este desenlace.
Dos vueltas para el final
¡Uy Jorge Martín! Se estaba divirtiendo demasiado... Ha cometido un pequeño error que seguro le hará poner algo de precaución de cara al final. Tiene casi dos segundos de distancia respecto a sus perseguidores.
¡Se la devuelve Di Giannantonio! En el mismo sitio en el que le adelantó ayer. Ha cometido unpequeño error Marc, al que le ha patinado un poco la rueda en la frenada.
La organización se centra en ese duelo entre Marc y Fabio. Le ha metido el morro el italiano en la frenada de la 1, pero el de Ducati se ha mantenido firme.
Vuelta 19/23
Quedan ya tan solo cuatro vueltas. El final de la carrera está llegando a su fin y lo intenta Marc Márquez... ¡y lo consigue! Se pone por delante de la moto amarilla con el dorsal #49. Ha arrisgado mucho el de Cervera.
Vuelta 17/23
Va como un reloj Marco Bezzecchi, mantiene dos segundos de distancia respecto a su perseguidor, Jorge Martín, y este a su vez 1.3 respecto al siguiente grupo. Marc no se rinde y ha bajado al 18, aunque no se le ve cómodo del todo. Va muy al límite por esa tercera plaza.
Vuelta 16/23
Bagnaia explicando al equipo cómo ha sido la caída. Entre tanto, a cinco vueltas para el final, Marc sigue estudiando a Diggia.
Desolado Pecco Bagnaia. El italiano ya se encuentra en su garaje después de irse al suelo unos giros antes. Se marcha sin sumar el italiano.
Vuelta 15/23
Mientras las dos Aprilia se mantienen al frente, Marc Márquez está optando por seguir la táctica de ayer. Está dejando que el italiano del VR46 lleve el peso de la carrera mientras él se mantiene cerca, estudiando los movimientos y buscando el mejor momento para adelantar.
Vuelta 13/23
¡Cómo se las están teniendo Márquez y Acosta! Sus pasadas y repasadas han provocado que Ai Ogura se les haya enganchado. Está ya pegadito y a su vez se escapan los de delante, que ya están a 2.4.
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