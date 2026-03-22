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Carrera MotoGP Brasil 2026, en directo: clasificación y última hora de Marc y Álex Márquez, hoy en vivo

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Brasil de MotoGP

Fabio di Giannantonio y Marc Márquez, en acción

Fabio di Giannantonio y Marc Márquez, en acción / Andre Borges / EFE

Cristina Moreno

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