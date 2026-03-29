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MOTOGP
Carrera MotoGP del GP de las Américas 2026 en directo hoy con Jorge Martín, Marc Márquez y Pedro Acosta, en vivo
Cómo ver en directo la carrera de MotoGP en el Gran Premio de las Américas en DAZN
¡35 minutos para el inicio de la carrera!
¡Muy buenas noches a tod@s! Inciciamos el directo de la carrera de Estados Unidos de MotoGP, tercera cita de la temporada, en la que Fabio Di Giannantonio parte desde la 'pole position'. ¿Cómo van esos nervios?
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