Álex Márquez lidera la carrera de Malasia de MotoGP, en directo

Bagnaia vs Acosta

Al principio del tercer giro, Acosta ha adelantado a Bagnaia y se ha colocado segundo por unos instantes. El italiano no se conforma con la tercera plaza y le ha devuelto el adelantamiento en dos ocasiones. Las acciones de Bagnaia y Acosta benefician a Álex Márquez, quien ya tiene casi un segundo de ventaja.