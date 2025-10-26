En Directo
MotoGP
Álex Márquez lidera la carrera de Malasia de MotoGP, en directo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputa en el circuito de Sepang
La última jornada del GP de Malasia de MotoGP en directo en SPORT.es.
El ecuador de la carrera
Tras las primeras 10 vueltas, así está el Top 15 de la carrera:
- Márquez
- Bagnaia
- Acosta
- Mir
- Quartararo
- Morbidelli
- Aldeguer
- Zarco
- Di Giannantonio
- Marini
- Binder
- Bezzecchi
- Bastianini
- Fernández
- Ogura
Se mantienen las posiciones
La cabeza de la carrera sigue con las posiciones estabilizadas. Álex Márquez sigue liderando con un segundo de ventaja sobre Bagnaia. El segundo y tercer clasificados siguen la carrera juntos para alcanzar al líder. Más atrás, Quartararo está a dos segundos de Acosta.
El error de Mir
Joan Mir ha intentado adelantar a Fabio Quartararo durante el sexto giro de la carrera. Quartararo ha frenado tarde y Mir no ha podido superar a su rival. ¿Conseguirá Mir la cuarta posición?
¡Bandera amarilla!
Durante la vuelta 5, Pol Espargaró se ha ido al suelo en el sector 2, curva 4. El piloto estaba sustituyendo en los últimos Grandes Premios a Maverick Viñales. ¡Primera caída de la carrera!
Las cinco primeras vueltas
Tras completar los 5 primeros giros de la carrera, Álex Márquez ha asumido el liderato de la carrera. Detrás de él, Bagnaia y Acosta están recortando las distancias con el líder. El Top 5 lo cierran Quartararo y Mir.
Bagnaia vs Acosta
Al principio del tercer giro, Acosta ha adelantado a Bagnaia y se ha colocado segundo por unos instantes. El italiano no se conforma con la tercera plaza y le ha devuelto el adelantamiento en dos ocasiones. Las acciones de Bagnaia y Acosta benefician a Álex Márquez, quien ya tiene casi un segundo de ventaja.
¡Susto para Bagnaia!
Al final de la segunda vuelta, Bagnaia se ha llevado un pequeño susto y ha estado a punto de perder el tren delantero. Álex ha conseguido una ventaja sobre el piloto italiano.
La cabeza de carrera
Tras la primera vuelta al circuito de Sepang, los tres primeros clasificados se han desmarcado del resto de la parrilla. Álex Márquez acaba de adelantar a Bagnaia y asume el liderato de la carrera.
¡Empieza la acción!
Se encienden los motores y se apaga el semáforo en Sepang. La salida de 'Pecco' Bagnaia ha vuelto a ser muy buena. Pedro Acosta ha conseguido colocarse segundo y la tercera posición es para Álex Márquez. En las siguientes curvas, Márquez ha pasado al piloto de KTM y recupera la segunda posición. ¡Arranca el GP de Malasia!
Warm up lap
Los pilotos han escogido el neumático medio trasero, pero las opciones cambian en la elección del delantero. Por ejemplo, Bagnaia y Rins escogen el neumático medio delantero, mientras que el resto de pilotos de la cabeza de la parrilla se decantan por el blando.
