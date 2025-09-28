En Directo
MotoGP
Carrera MotoGP GP Japón, en directo hoy: última hora de Marc Márquez en vivo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Japón con el título de MotoGP en juego
Sigue en directo la carrera por el título de MotoGP que se disputa en el Gran Premio de Japón
VUELTA 8/24
Sigue Álex Márquez detrás de Morbidelli en la séptima plaza. Necesita un milagro el de Gresini para que su hermano no cante el alirón hoy en Motegi.
VUELTA 7/24
Clavando los tiempos de Marc Márquez está Joan Mir. Buen fin de semana el suyo, este domingo por ahora desde la cuarta posición por detrás de Marc.
VUELTA 6/24
Momentos de gestión del neumático para los pilotos. Hay prudencia, la carrera es larga y nadie quiere llegar en malas condiciones al final.
VUELTA 4/24
Así ha sido la salida en Motegi. Marc salió mal, pero recuperó rápido la tercera posición.
VUELTA 4/24
Sigue Marc a la caza de Acosta, aunque el de KTM cierra bien por ahora los espacios. Mientras, se retira Luca Marini con problemas en su moto. Primer abandono de este domingo.
VUELTA 2/24
Álex consigue adelantar y ya es séptimo. Lejos de todas formas el menor de los Márquez de su hermano, necesitaría una caída del de Ducati para mantener vivo el mundial. Recordemos que son 7 puntos los que tendría que sacar más Álex que Marc para que no cantase el alirón.
VUELTA 2/24
Delante, Pecco Bagnaia se escapa. Un calco de la carrera de ayer, el italiano abriendo espacio con Acosta. Más de un segundo ahora. Veremos cómo aguanta el de Ducati las gomas hasta el final.
VUELTA 1/24
Álex Márquez sigue octavo, de momento sin recuperar posiciones. Si las cosas siguen así, su hermano mayor sería campeón del mundo en Motegi hoy mismo.
VUELTA 1/24
¡Salida mala de Marc Márquez, que igualmente consigue recuperar la tercera posición que había perdido! Acosta es ahora mismo segundo tras una gran salida con su KTM.
Pilotos preparados en sus posiciones de salida. Bagnaia sale primero, Marc tercero, Álex octavo. ¡Esto empieza!
