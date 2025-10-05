En directo
MotoGP
Carrera del Gran Premio de Indonesia de MotoGP: hoy en vivo
Sigue en directo el Gran Premio de Indonesia de MotoGP que se celebra en el Circuito Internacional de Mandalika
Marco Bezzecchi sale desde la pole en Indonesia en busca de una nueva victoria en MotoGP. Sigue la carrera en directo en Sport.es.
Vaya jarro de agua fría para empezar. Y continúan las caídas. Es Joan Mir, que hizo podio el domingo en Japón.
Tremendo el accidente entre ambos. Venía Bezzecchi con mucho ritmo y se ha llevado con él a Marc. Se duele el piloto catalán del hombro. Le ha costado levantarse... Va el italiano a interesarse pero en estos momentos Márquez no quiere saber nada.
¡Atención! Vaya golpe de efecto cuando apenas se han dado unos giros. ¡CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ! Se ha llevado con él a Marco Bezzecchi por lo que se queda fuera el hombre más rápido del fin de semana.
Vuelta 1 de 27
¡Buena salida de Fermín Aldeguer! Y mejor la del otro murciano en pista, Pedro Acosta, que toma la primera plaza por delante de Luca Marini.
¡Arranca la carrera!
¡En marcha la última carrera del día en Mandalika! Recuerden que solo hay 19 pilotos en pista, sin Martín, Ogura ni Viñales.
Esto empieza ya. Las motos realizando ya la vuelta de reconocimiento. En unos segundos se apagará el semáforo en Mandalika.
Mención especial también para Fermín Aldeguer que está salvando el fin de semana para las Ducati. El murciano sale segundo y ayer, tras dominar de principio a fin en la sprint, tuvo que conformarse con un plata que le supo a poco, al ser superado por Bezzecchi en los últimos giros.
En la otra cara de la moneda se encuentra Aprilia. Sin Jorge Martín ni Ai Ogura en pista por lesión, el pabellón de la casa italiana ha estado bien defendido hasta el momento por Marco Bezzecchi y por un sorprendete Raúl Fernández. El italiano sale desde la pole y ya sumó ayer la victoria en la sprint. El español parte desde la primera fila y ayer ya subió al podio como tercer clasificado.
Tampoco tuvo su día Pecco Bagnaia. En un trazado que se les está complicando a las Ducati, Pecco tuvo que pasar por Q1 y no pudo acceder a Q2. Saldrá decimosexto, en una de sus peores clasificaciones de la temporada.
El campeón en Japón, hace apenas siete días, está viviendo un fin de semana gris, envuelto en la polémica por las declaraciones de Uccio Salucci, jefe del Pertamina Enduro VR46, quien afirmó que Pecco había probado la moto de Morbidelli en los pasados test de Misano. Las declaraciones no han sentado bien en el seno de Ducati, que no ha querido confirmar esta afirmación. El piloto, por su parte, pide explicaciones al equipo por el mal rendimiento de la moto. La polémica está servida.
Después de levantar el título Mundial el pasado domingo en Japón, Marc Márquez se enfrenta hoy a uno de los circuitos que peor se le da. Nunca ha ganado aquí el de Cervera, nunca ha subido al podio y nunca ha puntuado, hasta ayer, que sumó 4 puntos en la sprint.
Saldrá noveno en parrilla, después de pasar por primera vez en la temporada por la Q1.
