Carrera del Gran Premio de Indonesia de MotoGP: hoy en vivo

Tampoco tuvo su día Pecco Bagnaia. En un trazado que se les está complicando a las Ducati, Pecco tuvo que pasar por Q1 y no pudo acceder a Q2. Saldrá decimosexto, en una de sus peores clasificaciones de la temporada.

El campeón en Japón, hace apenas siete días, está viviendo un fin de semana gris, envuelto en la polémica por las declaraciones de Uccio Salucci, jefe del Pertamina Enduro VR46, quien afirmó que Pecco había probado la moto de Morbidelli en los pasados test de Misano. Las declaraciones no han sentado bien en el seno de Ducati, que no ha querido confirmar esta afirmación. El piloto, por su parte, pide explicaciones al equipo por el mal rendimiento de la moto. La polémica está servida.