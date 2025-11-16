En Directo
MotoGP
Carrera del GP de Valencia de MotoGP, en directo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Valencia de MotoGP que se disputa en el circuito de Cheste, el último GP de la temporada 2025
Sergi Bescós I Lázaro
La última jornada del GP de Valencia de MotoGP en directo en SPORT.es.
GP de Valencia
Todo preparado ¡Esto está a punto de empezar! Muy pendientes de la elección de neumáticos de los pilotos. Recordemos que la gestión del neumático trasero es clave en este circuito.
¡Turno para el himno nacional español!
¡Suenan los himnos en el circuito de Valencia!
¡Suena el himno de la Comunitat Valenciana!
¡Esta es la parrilla de salida del GP de Valencia!
¡Los 24 pilotos de la parrilla de salida del último gran premio de la temporada!
GP de Valencia
Empieza la vuelta de reconocimiento de todos los pilotos.
¡Menos de media hora para el inicio del GP de Valencia!
Todo preparado para vivir la emoción de este último gran premio de la temporada. Temperatura ideal para la última fiesta de la categoría reina.
Álex Márquez buscará conseguir los 37 puntos en esta última carrera del año. Para ello sabe que es muy importante salir muy bien en este circuito. Remontar en esta pista es muy difícil y la gestión del neumático trasero puede afectar al rendimiento de los pilotos. Por otro lado tenemos a Pedro Acosta que también quiere luchar por conseguir su primera victoria en la categoría reina.
Historia en Moto2
Diogo Moreira, nuevo campeón del mundo de Moto2. Aquí podéis leer la crónica de la carrera.
Saludo entre campeones
Marc Márquez, campeón del Mundo de MotoGP 2025, que no ha querido perderse la última carrera de la temporada, saluda al nuevo campeón del Mundo de Moto2, Diogo Moreira.
La carrera Sprint de Valencia
Álex Márquez se hizo con la victoria en la carrera Sprint del GP de Valencia. Pedro Acosta fue segundo y Fabio Di Giannantonio terminó tercero. Una mala carrera de Bagnaia le hace perder el cuarto puesto en la clasificación del Mundial.
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: resultado y goles del Clásico de la Liga F
- Informe sobre la situación económica del Barça: 'El Barça, una montaña de deudas
- Jan Virgili explota a lo grande, ¿puede el Barça recuperarlo?
- Buenas noticias para el Barça, Amorim no quiere a Rashford
- Sorprendente descarte en la convocatoria de De la Fuente
- El mercado se llena de gangas: jugadores que acaban contrato en 2026
- Georgia - España, en directo: partido de clasificación para el Mundial en vivo hoy