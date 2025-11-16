Carrera del GP de Valencia de MotoGP, en directo

Álex Márquez buscará conseguir los 37 puntos en esta última carrera del año. Para ello sabe que es muy importante salir muy bien en este circuito. Remontar en esta pista es muy difícil y la gestión del neumático trasero puede afectar al rendimiento de los pilotos. Por otro lado tenemos a Pedro Acosta que también quiere luchar por conseguir su primera victoria en la categoría reina.