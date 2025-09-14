Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

MotoGP

Carrera del GP de San Marino y la Riviera de Rimini de Moto3, en directo

Sigue en directo las carreras del GP de San Marino y la Riviera de Rimini que se disputa en el circuito Marco Simoncelli

José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), en un Gran Premio

José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), en un Gran Premio / EFE

Xavi Zapater

Domingo de carreras en el Circuito Marco Simoncelli. La categoría pequeña arranca la jornada con José Antonio Rueda como líder destacado de la general.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas