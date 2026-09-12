Carrera del GP de San Marino: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El Gran Premio de San Marino 2026 llega este domingo a su jornada decisiva. El Misano World Circuit Marco Simoncelli será el escenario de las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP, en un día que puede resultar determinante para la clasificación del campeonato.

La carrera de la categoría reina será, como es habitual, el plato fuerte del domingo. Marc Márquez buscará volver a subir al escalón más alto del podio en un circuito que se le da especialmente bien, donde ha ganado en nueve ocasiones en su trayectoria mundialista, mientras Jorge Martín tratará de defender el liderato y Bezzecchi intentará mantenerse en la pelea por el título en su trazado de casa.

Misano, además, guarda un recuerdo especial para Márquez. El español acumula cinco victorias en MotoGP en este circuito y el pasado año protagonizó una de las imágenes más recordadas de la temporada. Después de sufrir una caída en el Sprint del sábado, consiguió reaccionar el domingo para llevarse la victoria y celebrar posteriormente el triunfo mostrando su mono ante el público.

Con el campeonato cada vez más apretado, los puntos que se repartan este domingo pueden tener un peso enorme en la lucha por el título. La cita de San Marino será una nueva batalla entre los principales aspirantes antes de que el Mundial encare su tramo final y ponga rumbo a la gira asiática.

Horarios de la carrera de San Marino de MotoGP 2026

MotoGP | Warm Up: 09:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas

Moto2 | Carrera: 12:15 horas

MotoGP | Carrera: 14:00 horas

Dónde ver el GP de San Marino 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de San Marino y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus

En Latinoamérica, MotoGP cuenta en 2026 con cobertura a través de Disney+ en numerosos territorios de la región, mientras que en Estados Unidos la retransmisión corresponde a FOX Sports. También está disponible VideoPass, la plataforma oficial de MotoGP, en aquellos territorios y condiciones en los que se ofrece el servicio.

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