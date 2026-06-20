MotoGP
Carrera del GP de República Checa de MotoGP: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez
A qué hora empieza la carrera del GP de República Checa y cómo ver el Mundial de MotoGP desde España
Cómo ver en directo y online todo el Mundial de MotoGP en DAZN con Marc Márquez y Pedro Acosta
Ha llegado el momento de la verdad en MotoGP. Una vez disputada la Sprint y definidas las posiciones de salida del GP de la República Checa, este domingo llegará el momento cumbre del fin de semana con la disputa de la carrera larga en Brno, una cita imperdible en el calendario que podría ser crucial para el devenir del campeonato.
Pecco Bagnaia consiguió la victoria en la Sprint tras una carrera infalible del italiano. Se quedó cerca el japonés Ogura y cerró el podio Marc Márquez, en una carrera importante de cara al Mundial por la caída de Bezzecchi. Todos recortan puntos con el líder del Mundial tras la Sprint de Brno.
Marco Bezzecchi llegó a la República Checa como el indiscutible líder del Mundial de MotoGP. El piloto de Aprilia, que está siendo la escudería dominadora hasta ahora del campeonato, ha demostrado ser el piloto más regular en este primer tramo del campeonato y presenta su candidatura al título a final de curso. Le sigue de cerca Jorge Martín, compañero de equipo, que está de vuelta en un buen estado de forma y apunta a ser la principal alternativa al campeonato para el italiano.
Más lejos, pero para nada descartado en la lucha por el Mundial, aparece Marc Márquez. El piloto de Ducati volvió tras una dura lesión sufrida en Le Mans y volvió a tocar el cielo en Hungría con una doble victoria que lo catapultó en la clasificación del Mundial. La distancia entre el piloto de Cervera y el liderato es considerable todavía, pero para nada insalvable si las lesiones respetan a Marc. Si está sano, sigue siendo el mejor piloto de la parrilla.
Este domingo llegará el turno de la carrera larga en Brno. El trazado checo cuenta con 5,4 kilómetros de longitud, una anchura de 15 metros y una recta principal de algo más de 636 metros. En total, son 14 curvas, seis de izquierdas y ocho de derechas, con un desnivel que convierte cada vuelta en un desafío físico y técnico para pilotos y motos. La clave estará en enlazar bien los sectores, conservar neumático y tener una moto estable en los cambios de dirección.
A qué hora son las carreras MotoGP de la República Checa
Domingo 21 de junio:
- MotoGP | Warm Up: 9:40 horas
- Moto3 | Carrera: 11:00 horas (16 vueltas)
- Moto2 | Carrera: 12:15 horas (18 vueltas)
- MotoGP | Carrera: 14:00 horas (21 vueltas)
Dónde ver el GP de República Checa 2026 en directo y por TV
En España, el Gran Premio de República Checa y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.
Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como con las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen las sesiones.
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