En Directo
MotoGP
Carrera del GP de Portugal de MotoGP, en directo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Portugal de MotoGP que se disputa en el Autódromo Internacional do Algarve
La carrera de MotoGP en directo en SPORT.es.
La parrilla de salida
Àlex Márquez, la referencia del sábado
Pese a que Marco Bezzecchi se llevó la 'pole position' ayer, Àlex Márquez se impuso en la carrera al Spint.
- Lo pasé mal en el Barça, me lo tomé como algo muy personal, tendría que haber disfrutado más
- El cachondeo de la selección polaca por las fotos de Anna Lewandowska: 'Durante mucho tiempo nadie quiso decirle la verdad a Robert
- El Camp Nou comparado con la lata de sardinas del Bernabéu no tiene color
- Trabajo intensivo de Flick y el staff con Rashford
- Flick despeja las dudas con Joan Garcia y Koundé
- Mario Bruno Fernández 'explota' tras un error de Willy Hernangómez: '¡Qué vergüenza...
- Simeone no entiende lo de Julián Álvarez
- Julián Álvarez abre la puerta: 'Se habla mucho de mí y del Barça