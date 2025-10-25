Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

MotoGP

Carrera del GP de Malasia de MotoGP 2025: horario y dónde ver por TV, online y en directo

A qué hora empieza la carrera de MotoGP y en qué canal de TV ver el GP de Malasia desde España

El Gran Premio de Malasía, antepenúltima cita del calendario 2025

El Gran Premio de Malasía, antepenúltima cita del calendario 2025 / AP

Queralt Uceda

El GP de Malasia, antepenúltima prueba del Mundial de MotoGP 2025, sigue adelante este domingo, 26 de octubre, con la disputa de la carrera larga del fin de semana. Te contamos a qué hora empiezan tanto MotoGP como Moto 2 y Moto 3, y cómo ver el próximo Gran Premio por TV y online en España.

Durante la jornada del sábado se desarrolló la clasificación y la carrera al Sprint, que terminó con doblete de Pecco Bagnaia. El piloto de Ducati Lenovo recuperó las sensaciones tras dos fines de semana desastrosos en Indonesia y Sepang, e impuso el mejor ritmo en Q2 con un tiempo de 01:57.001. Apretó desde un inicio en la carrera corta, dominando de principio a fin y llegando a sacar más de dos segundos a Àlex Márquez a la hora de ver caer la bandera a cuadros.

Pecco Bagnaia se llevó la victoria en Sepang con Álex Márquez y Fermín Aldeguer en el podio

Pecco Bagnaia se llevó la victoria en la Sprint de Sepang con Álex Márquez y Fermín Aldeguer en el podio / EFE

Pese a terminar en segunda plaza, el sábado fue una jornada dulce para el menor de los Márquez. El piloto de Cervera se llevó el subcampeonato, logrando así una hazaña histórica junto a Marc Márquez (ya coronado en Japón, y actualmente lesionado): ya son los primeros hermanos de la historia en ser primero y segundo del mundial.

Fermín Aldeguer completó el podio, pero recibió una sanción por la presión de sus neumáticos que lo relegó a la séptima plaza. El podio, cayó en manos de Pedro Acosta. Tendrán una nueva oportunidad este domingo ambos murcianos para repetir sensaciones.

Además de la carrera larga de MotoGP, también tendrán lugar las de Moto2 Moto3, con Dani Holgado y David Almansa partiendo desde la posición de privilegio. A continuación, te detallamos los horarios del segundo día de competición, destacando en negrita los de las pruebas de MotoGP.

Así va el Mundial

  1. Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) – 545 pts
  2. Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) – 388 pts
  3. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 286 pts
  4. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 285
  5. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 239 pts
  6. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 216 pts
  7. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) – 213 pts
  8. Fermín Aldeguer (Gresini Racing) – 190 pts
  9. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) – 170 pts
  10. Raúl Fernández (Trackhouse) – 146 pts
  11. Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) – 130 pts
  12. Brad Binder (Red Bull KTM) – 126 pts
  13. Luca Marini (Honda HRC Castrol) – 120 pts
  14. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3) – 97 pts
  15. Joan Mir (Honda HRC Castrol) – 77 pts
  16. Ai Ogura (Trackhouse ) – 73 pts
  17. Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) – 72 pts
  18. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) – 66 pts
  19. Álex Rins (Monster Energy Yamaha) – 60 pts
  20. Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) – 36 pts
  21. Jorge Martín (Aprilia) – 34 pts
  22. Pol Espargaró (Red Bull KTM Tech 3) – 23 puntos
  23. Takaaki Nakagami (Honda HRC Castrol) – 10 pts
  24. Lorenzo Savadori (Aprilia Racing) – 8 pts
  25. Augusto Fernández (ES P/Yamaha) – 8 pts
  26. Somkiat Chantra (JAP/IDEMITSU Honda LCR) – 6 pts
  27. Aleix Espargaró (ESP/Honda) – 0 pts
  28. Michele Pirro (ITA/Ducati Lenovo) - 0 pts

¿A qué hora empiezan las carreras del GP de Malasia 2025?

El tercer día de competición en Sepang arrancará a las 4:40 horas (CET) con la disputa del Warm Up. El broche de la jornada lo pondrá la carrera de MotoGP, que se disputa a las 8:00 horas (CET). Estos son los horarios completos de todas las pruebas que tendrán lugar este domingo 26 de octubre:

  • MotoGP | Warm Up: 03:40 horas
  • Moto3 | Carrera (15 vueltas): 05:00 horas
  • Moto2 | Carrera (17 vueltas): 06:15 horas
  • MotoGP | Carrera (20 vueltas): 08:00 horas

¿Dónde ver por TV el GP de Malasia de MotoGP en España?

El GP de Malasia, igual que el resto de pruebas que componen el Mundial de MotoGP 2025, se podrá ver por TV y online a través de la plataforma DAZN, así como por Movistar Plus, en concreto, en los canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71).

También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP 2025 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas