Carrera del GP de Hungría de MotoGP: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

Marc Márquez está de vuelta. Después de pasar por un bache importante tras ser intervenido por su caída en Le Mans, el piloto de Ducati a vuelto a saborear las mieles de la victoria después de imponerse en la Sprint del sábado en Hungría. Una auténtica exhibición que podrá no tener mayor relevancia en la clasificación, pero sí es importante para la recuperación del '93'.

En Balaton Park, el piloto demostró que por muy lastrado que esté físicamente, su magia sigue intacta. Marc superó a Pedro Acosta, que quizás esperaba más en la carrera Sprint del sábado, para sumar 12 puntos valiosísimos que le permiten escalar algo en la clasificación. Son 97 los que le separan con Bezzecchi, tercero en la prueba corta, menos que los 102 que los separaban antes de llegar a Hungría.

Tercer triunfo en sábado de Marc Márquez (Ducati). / ALEJANDRO CERESUELA

Este domingo, el piloto de Ducati intentará volver a brillar en un circuito que parece hecho a su medida. Deberá hacer frente a las dos Aprilia, que han demostrado ciertos signos de flaqueza, para sumar una victoria importante que le permite escalar todavía más en la clasificación.

Así es el circuito de Balaton Park del GP de Hungría

El Balaton Park Circuit es uno de los trazados más nuevos del Mundial de MotoGP. A pesar de que el GP de Hungría tiene cierta tradición con dos ediciones en 1990 y 1992 en Hungaroring, no se habían disputado carreras en suelo húngaro hasta 2025, la temporada pasada. Marc Márquez, con vuelta rápida incluida, terminó campeón de la prueba larga del domingo en el estreno de Balaton Park.

Ubicado cerca del lago Balaton, a unos 85 kilómetros de Budapest, el circuito destaca por su carácter moderno, técnico y exigente, con una sucesión de curvas lentas, cambios de dirección y zonas donde la precisión de los pilotos será clave. En total, son 4,08 kilómetros de longitud, una recta principal de 665 metros y un diseño muy compacto, con 10 curvas de izquierdas y 7 de derechas. A diferencia de circuitos más rápidos como Mugello, Balaton Park exige mucha estabilidad en la frenada, buena tracción a la salida de las curvas y una moto ágil para enlazar los sectores más revirados.

Horarios del GP de Hungría de MotoGP 2026

Domingo 7 de junio: MotoGP | Warm Up: 9:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas (20 vueltas)

Moto2 | Carrera: 12:15 horas (22 vueltas)

MotoGP | Carrera: 14:00 horas (27 vueltas)

Dónde ver el GP de Hungría 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Hungría y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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