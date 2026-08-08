Carrera del GP de Gran Bretaña de MotoGP: a qué hora y dónde ver MotoGP en Silverstone hoy por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Gran Bretaña de MotoGP afronta este domingo su jornada más decisiva. Después de disputarse la clasificación y la carrera Sprint este el sábado, Silverstone acoge las carreras de Moto3, Moto2, MotoGP. La prueba principal de la categoría reina volverá a repartir los puntos más importantes del fin de semana y puede resultar decisiva para la lucha por el Mundial.

La parrilla de salida quedó definida en la sesión de clasificación del sábado, por lo que los pilotos ya conocen la posición desde la que afrontarán la carrera. Además, la Sprint permitió comprobar el ritmo real de los principales candidatos, aunque la prueba del domingo será más larga y exigirá una mejor gestión de los neumáticos, el combustible y el desgaste físico.

Marc Márquez, en Silverstone / FILIP SINGER / EFE

Marc Márquez tratará de culminar el fin de semana con una victoria y seguir recortando diferencias en la clasificación general. Jorge Martín buscará defender el liderato, mientras que Ai Ogura, Marco Bezzecchi y el resto de aspirantes intentarán aprovechar cualquier error. Después de lo sucedido en la clasificación y en la Sprint, la carrera larga ofrecerá una nueva oportunidad para cambiar el rumbo del Gran Premio y del campeonato.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Gran Bretaña

Domingo 9 de agosto: MotoGP | Warm Up: 10:40 horas

Moto2 | Carrera: 12:15 horas

MotoGP | Carrera: 14:00 horas

Moto3 | Carrera: 15:30 horas

Dónde ver el GP de Gran Bretaña 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Gran Bretaña y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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