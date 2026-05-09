Carrera del GP de Francia de MotoGP: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Francia 2026 de MotoGP ha llegado a su momento cumbre. El emocionante fin de semana de competición en Le Mans llegará a su final este domingo con la disputa de la carrera larga en el Circuito de Bugatti, que otorgará el grueso de los puntos en tierras galas.

El trazado francés es uno de los más míticos del calendario de MotoGP. De curvas acentuadas y pista estrecha, los pilotos deberán completar un total de 27 vueltas para hacer los 113 kilómetros necesarios hasta cruzar la línea de meta, un reto importante para cualquier piloto que puede terminar siendo decisivo en la lucha por el mundial.

La pista del GP de Francia se construyó a 5 kilómetros al sur de la ciudad de Le Mans y a 200 kilómetros al sudoeste de París y se inauguró en 1965 alrededor de la pista ya existente de las 24 Horas de Le Mans. Cuenta con una capacidad para 100.000 espectadores, que acudirán en masa al trazado galo para seguir de cerca la emoción del Mundial de MotoGP. Su momento más recordado, el accidente de Alberto Puig en 1995 que obligó a clausurar el circuito hasta el 2000.

El circuito de Le Mans, en Francia / MotoGP

La última carrera disputada, el GP de España en Jerez, se cerró con una inoportuna caída de Marc Márquez cuando iba primero en la carrera del domingo y le permitió a su hermano Álex sumar un triunfo valiosísimo. Varapalo en lo que a los puntos se refiere para el mayor de los hermanos, pero sensaciones positivas tras un fin de semana donde Ducati respondió a sus necesidades. El nueve veces campeón quiere resarcirse este domingo y sumar un triunfo vital para la lucha por el Mundial.

Horario de la carrera del GP de Francia de MotoGP 2026

Domingo 10 de mayo: Warm Up MotoGP: 09:40 horas

Moto3 | Carrera (20 vueltas): 11:00 horas

Moto2 | Carrera (22 vueltas): 12:15 horas

MotoGP | Carrera (27 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el GP de Francia 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Francia y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú se retransmitirá a través de ESPN; en Estados Unidos, será a cargo de NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.