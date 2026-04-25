Carrera del GP de España de MotoGP: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de España vivirá su día grande este domingo. En el Circuito de Jerez Ángel Nieto, Marc Márquez buscará una nueva victoria tras el triunfo logrado este sábado en la sprint, que le permite recortar distancias en la clasificación tras un inicio de temporada complicado.

El piloto de Ducati logró la pole position este sábado tras pasar por encima de las dos Aprilia, los dos favoritos. A pesar de los problemas evidentes de su moto, el de Cervera supo encontrar los mejores tiempos en Jerez para salir primero en la carrera al Sprint y en la prueba larga del domingo, la que reparte más puntos.

Marc Márquez durante la 'qualy' en Jerez / EFE

La emoción llegó unas horas después en la Sprint. En una carrera caótica con lluvia, cambios de motos y caídas de por medio, el piloto de Ducati logró un triunfo épico y recortó distancias con los tres pilotos (Bezzecchi, Jorge Martín y Pedro Acosta) que tiene por delante en la clasificación. Marc busca este domingo recortar todavía más distancias, pues el liderato está a 24 puntos y Jerez es un circuito propicio para sus habilidades.

Horario de la carrera del GP de España de MotoGP 2026

Domingo 26 de abril: Warm Up MotoGP: 09:40 horas

Moto3 | Carrera (19 vueltas): 11:00 horas

Moto2 | Carrera (21 vueltas): 12:15 horas

MotoGP | Carrera (25 vueltas): 14:00 horas

¿Dónde ver el GP de España 2026 en directo y por TV?

En España, el Gran Premio de España y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

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