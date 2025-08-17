Carrera MotoGP hoy: GP de Austria con Marc Márquez, en directo

VUELTA 14/28

Ecuador de la carrera. Marco Bezzecchi sigue liderando con una ventaja que no se imaginaba hace dos vueltas, pero Marc Márquez se ha quedado atrás cuando más inminente parecía el adelantamiento.

Caída de Jorge Martín. Por suerte parece que no es grave y el campeón del mundo se levanta por su propio pie.