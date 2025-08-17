En directo
MotoGP
Carrera MotoGP hoy: GP de Austria con Marc Márquez, en directo
Sigue en directo el domingo de carreras del Gran Premio de Austria que se disputa en el Red Bull Ring
Miquel Roca
La categoría reina del motociclismo vuelve tras el parón de verano en el circuito de Red Bull Ring, para el GP de Austria. Sigue en directo toda la actividad del Gran Premio en Sport.es.
VUELTA 18/28
Salida de pista de Pecco Bagnaia, que cae hasta el quinto puesto. Fermín Aldeguer, que ha superado a Pedro Acosta, sube a la tercera posición.
VUELTA 17/28
Vuelve a estar Marc Márquez a rebufo de Marco Bezzecchi. Menos de dos décimas entre el líder de la carrera y el del Mundial.
VUELTA 16/28
La carrera se mantiene muy estable a 12 vueltas del final. Sin cambios entre los cinco primeros, la primera novedad respecto a las últimas vueltas es el paso de Enea Bastianini al sexto puesto. Raúl Fernández ha caído al octavo.
VUELTA 15/28
Vuelve a la carga Marc Márquez en su intento de atrapar a Bezzecchi. De nuevo le reduce la diferencia paulatinamente. Medio segundo entre el italiano y el catalán.
VUELTA 14/28
Ecuador de la carrera. Marco Bezzecchi sigue liderando con una ventaja que no se imaginaba hace dos vueltas, pero Marc Márquez se ha quedado atrás cuando más inminente parecía el adelantamiento.
Caída de Jorge Martín. Por suerte parece que no es grave y el campeón del mundo se levanta por su propio pie.
VUELTA 13/28
Mala vuelta de Marc Márquez. Algo le ha pasado al de Cervera en el último giro, porqué la diferencia con Bezzecchi ha crecido hasta las 8 décimas.
VUELTA 12/28
Sufre con los neumáticos Marco Bezzecchi. La Aprilia parece estar perdiendo adherencia.
VUELTA 11/28
Marc Márquez ya le pisa los talones a Marco Bezzecchi. El adelanto que cambiará el liderato de la carrera se prevé inmediato en el Red Bull Ring. Depende de lo comedido que quiera ser el de Cervera con el riesgo.
VUELTA 10/28
Por fin consigue Álex Márquez mejorar una posición. Ha superado a Johann Zarco, que durante algunas vueltas ha mantenido a tres Ducati a raya.
VUELTA 8/28
Se sigue acercando Marc Márquez a Marco Bezzecchi. La diferencia va bajando paulatinamente y ronda ya tan solo las tres décimas. Bagnaia rueda en tierra de nadie, lejos de los dos primeros pero con margen sobre los tres españoles que le siguen.
