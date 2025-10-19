En Directo
MotoGP
Carrera del GP de Australia de MotoGP, en directo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Australia de MotoGP que se disputa en el emblemático circuito de Philip Island
La carrera de MotoGP en directo en SPORT.es.
Vuelta 2 de 10
¡Atención! Ya le marcan a Bezzecchi que puede hacer la doble long lap. Tiene cinco vueltas par cumplir esa sanción.
La primera Ducati en estos momentos es la de Àlex Márquez, que marcha sexto tras las primeras curvas. Pol Espargaró se encuentra en la octava posición, con Fermín Aldeguer décimo.
¡Arranca la carrera! Esta vez sin gaviotas inoportunas. Muy buena salida de Bezzecchi que se coloca primero. Como ayer en la sprint, Raúl Fernández se coloca en la segunda plaza, con pedro Acosta en la tercera posición. El poleman cae hasta la cuarta plaza.
Y ya está en marcha la vuelta de calentamiento. Todos con duro delantero y medio trasero, a excepción de Chantra, que monta también el medio delante.
Jorge Martín, Marc Márquez y Maverick Viñales, protagonistas de la primera fila australiana el curso pasado, se encuentran este año ausentes por sus diferentes lesiones.
Marco Bezzecchi es uno de los grandes favoritos a la victoria en este Gran Premio pero tendrá que sobreponerse a una pequeña desventaja. El piloto italiano debe cumplir en esta carrera una doble 'long lap' , la sanción impuesta por Dirección de Carrera por la acción que acabó con Marc Márquez por el suelo en Indonesia.
Repasamos la parrilla de salida de este Gran Premio de Australia:
Respecto a la parrilla, saldrá desde la primera posición Fabio Quartararo, que consiguió su quinta pole de la temporada. Marco Bezzecchi, campeón en la sprint, y el local Jack Miller, acompañaránn al francés en la primera fila.
Más retrasado será Pecco Bagnaia, que apura sus opciones de ser subcampeón. El italiano clasificó muy retrasado pero además fue penalizado con tres posiciones por obstaculizar el ritmo de Marco Bezzecchi durante la Q2. Partirá desde la decimocuarta plaza, lo que le complica aun más un fin de semana gris en el que finalizó penúltimo en la sprint.
Recordamos que las fuertes rachas de viento que corren en este circuito obligaron ayer a Dirección de Carrera a cambiar el programa del día y retrasar una hora el inicio de esta carrera de MotoGP. Veremos cómo afectan las condiciones climatológicas a los pilotos.
De vuelta al modo MotoGP, la carrera de hoy podría decidir el subcampeonato de forma matemática. Àlex Márquez tiene 92 puntos de margen sobre Pecco Bagnaia y 100 respecto a Marc Bezzecchi. Después de hoy quedarán solo dos Grandes Premios, o lo que es lo mismo 74 puntos en juego.
Mejor lo tiene el compañero de Àlex en Gresini, Fermín Aldeguer, que solo necesita un punto para asegurarse el título de mejor rookie del año.
