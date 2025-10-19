Carrera del GP de Australia de MotoGP, en directo

Respecto a la parrilla, saldrá desde la primera posición Fabio Quartararo, que consiguió su quinta pole de la temporada. Marco Bezzecchi, campeón en la sprint, y el local Jack Miller, acompañaránn al francés en la primera fila.

Más retrasado será Pecco Bagnaia, que apura sus opciones de ser subcampeón. El italiano clasificó muy retrasado pero además fue penalizado con tres posiciones por obstaculizar el ritmo de Marco Bezzecchi durante la Q2. Partirá desde la decimocuarta plaza, lo que le complica aun más un fin de semana gris en el que finalizó penúltimo en la sprint.