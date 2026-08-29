Carrera del GP de Aragón de MotoGP: horario y dónde ver MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Aragón llega a su punto culminante este domingo. MotorLand vivirá una temporada más una de las carreras más esperadas del curso de MotoGP, donde Marc Márquez buscará una victoria que le permtia acercarse a la parte alta de la clasificación de pilotos en el Mundial.

Después de una sesión de clasificación realmente disputada, la parrilla de salida quedó definida para la carrera de este domingo. Los pilotos tienen definidas sus estrategias para tratar de maximizar sus recursos en pista, algo que pudieron empezar a hacer desde este sábado con la Sprint en una prueba corta que volvió a dejar muchas sorpresas. La prueba del domingo será más larga y exigirá una mejor gestión de los neumáticos, el combustible y el desgaste físico.

Jorge Martín, en acción con Aprillia / Aprilia Racing

En el caso particular de Marc Márquez, el piloto de Ducati buscará cerrar el fin de semana con una victoria que le permita recortar distancias en la clasificación general. En lo más alto sigue Jorge Martín, que buscará defender el liderato en Aragón mientras que Ai Ogura, Marco Bezzecchi y el resto de aspirantes intentarán aprovechar cualquier error para meterse en la pelea. Después de lo sucedido en la clasificación y en la Sprint, la carrera larga ofrecerá una nueva oportunidad para cambiar el rumbo del Gran Premio y del campeonato.

A qué hora es la carrera MotoGP del GP de Aragón

Domingo 30 de agosto: MotoGP | Warm Up: 09:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas

Moto2 | Carrera: 12:15 horas

MotoGP | Carrera: 14:00 horas

Dónde ver el GP de Aragón 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Gran Bretaña y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus

En Latinoamérica, MotoGP cuenta en 2026 con cobertura a través de Disney+ en numerosos territorios de la región, mientras que en Estados Unidos la retransmisión corresponde a FOX Sports. También está disponible VideoPass, la plataforma oficial de MotoGP, en aquellos territorios y condiciones en los que se ofrece el servicio.

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