Carrera del GP de Alemania de MotoGP: a qué hora y dónde ver hoy MotoGP por TV, en directo con Marc Márquez

El GP de Alemania de MotoGP afronta este domingo su jornada decisiva en Sachsenring. Después de un sábado marcado por la clasificación y la carrera al Sprint, el Mundial vuelve a pista con las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP, con todos los puntos grandes del fin de semana en juego.

El trazado alemán volverá a exigir máxima precisión a los pilotos. Sachsenring es un circuito corto, técnico y muy particular, con una sucesión de curvas de izquierdas que castiga especialmente la gestión de los neumáticos y deja poco margen para el error. La salida y las primeras vueltas pueden ser determinantes en una pista donde adelantar no siempre resulta sencillo.

La carrera de MotoGP será el gran foco de la jornada. Marc Márquez buscará aprovechar un escenario históricamente muy favorable para sus intereses, mientras que el resto de aspirantes al Mundial intentarán evitar que el circuito alemán vuelva a convertirse en territorio del piloto de Cervera. No se lo pondrán fácil las Aprilia, con Marco Bezzecchi y Jorge Martín, líder del Mundial, a la cabeza. Se prevé una batalla igualada en Alemania este domingo.

Jorge Martín, líder del Mundial de MotoGP / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Con el campeonato cada vez más ajustado, el domingo en Sachsenring se presenta como una cita clave para medir fuerzas antes de la siguiente parte del calendario. La carrera larga repartirá puntos fundamentales y cualquier fallo puede tener consecuencias importantes en la pelea por el título.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Alemania

Domingo 12 de julio: MotoGP | Warm Up: 9:40 horas

Moto3 | Carrera: 11:00 horas

Moto2 | Carrera: 12:15 horas

MotoGP | Carrera: 14:00 horas

Dónde ver el GP de Alemania 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de Alemania y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden ver en directo por televisión y online a través de DAZN, así como mediante los canales de DAZN disponibles en Movistar Plus. Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, la retransmisión del Mundial de MotoGP se podrá seguir a través de ESPN; en Estados Unidos, la cobertura corre a cargo de NBC Sports y CNBC. También está disponible la opción de pago VideoPass, el servicio oficial que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como con las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen las sesiones.