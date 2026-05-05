Carmelo Ezpeleta, optimista pese al bloqueo en el 'Pacto de la Concordia': "El tema está positivo"

MotoGP afronta en 2027 el inicio de una nueva era. Al cambio de reglamento técnico (con el que se reducirá la cilindrada, aerodinámica y el uso de dispositivos, además del cambio de neumáticos de Michelin a Pirelli), se le suma el hecho de que gran parte de la parrilla termina el contrato a finales de 2026. El mercado de 2027 fue el gran protagonista de la pretemporada este curso, siendo ya un secreto a voces el cambio de algunos de los protagonistas de la parrilla a otros equipos, pero la realidad es que a estas alturas los anuncios oficiales aún se encuentran bloqueados por el retraso en el acuerdo comercial entre fabricantes y el campeonato.

Desde hace semanas, las constructoras (MSMA) y MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), hasta hace unos meses conocida como Dorna, se encuentran discutiendo la dirección del marco comercial de los próximos cinco años, en el periodo que comprende entre 2027 y 2031. En el acuerdo que los fabricantes esperan llegar con Liberty Media, el titular de los derechos del campeonato, se espera que queden reflejados los derechos y las obligaciones de las dos partes implicadas, pero parece que el aspecto económico es el que está retrasando el apretón final de manos.

Los pilotos de MotoGP durante la carrera en Jerez / Roman Rios / EFE

Los equipos estarían buscando un modelo parecido al que ya existe en la Fórmula 1, campeonato en el que las escuderías reciben un porcentaje de los beneficios totales (derechos de televisión, patrocinadores y derechos de organización). Por su parte, la organización del campeonato estaría de acuerdo en mantener el 'modus operandi' actual, que estipula una cifra concreta que no depende del dinero global que se ingrese. Un desacuerdo que ha llevado a los fabricantes a plantarse y reclamar una mayor cantidad de dinero, pese a que Liberty ya ofreció un pago fijo que ronda los 8,3 millones de euros por equipo, mucho más de las cifras actuales. Los equipos oficiales reciben actualmente alrededor de 2,1 millones de euros de ayuda.

Se especuló que la fecha clave para un acuerdo podría ser el aterrizaje del mundial en el Circuito de las Américas, el pasado fin de semana del 27 al 29 de marzo. La presencia del campeonato en el país sede de Liberty Media iba a favorecer una reunión con los altos cargos, pero lejos de la realidad el pacto no quedó sellado y la negociación se trasladó hasta Jerez.

Yamaha, KTM y Aprilia, las más disconformes

El panorama no pudo ser más distinto y durante el Gran Premio de España, Yamaha, KTM y Aprilia decidieron no aparecer en una cena organizada por la empresa americana, dejando plantados a altos cargos como Derek Chang, presidente y director ejecutivo de Liberty Media, o el CEO del campeonato, Carmelo Ezpeleta, y su hijo Carlos, el director deportivo del campeonato. Ducati y Honda serían las dos marcas que estarían más cerca de llegar a un acuerdo con la organización.

Visto lo sucedido y la falta de un acuerdo, MotoGP SEG decidió cambiar su estrategia, iniciando negociaciones por separado con fabricantes y equipos a falta de siete meses para el vencimiento del acuerdo actual. Se agota el tiempo y pese a que Carmelo Ezpeleta admite ante este diario que el Gran Premio de Francia no es la fecha límite, SPORT entiende que la situación tendría que empezar a resolverse en un momento clave también para el mercado de pilotos.

"En el tema de los fabricantes la propuesta de futuro es diferente de la que era hasta ahora y todos esos cambios llevan tiempo de negociación", expresaba el 'jefazo' de MotoGP Sports Entertainment Group durante la presentación del Gran Premio de Catalunya de MotoGP ante los medios, entre los que se encontraba SPORT. "Porque a mí la gente que no discute los contratos no me gusta mucho porque no los piensan cumplir. Y nosotros los contratos los pensamos cumplir, y los fabricantes también, por eso discutimos mucho, pero llegaremos a un acuerdo seguro", expresaba Ezpeleta al ser preguntado sobre el asunto.

Nosotros los contratos los pensamos cumplir, y los fabricantes también, por eso discutimos mucho, pero llegaremos a un acuerdo seguro Carmelo Ezpeleta — CEO de MotoGP Sports Entertainment Group

Carmelo insiste en que no existe un plazo puesto que es "el año que viene, en marzo, cuando empieza el Campeonato del Mundo". "Todos han hecho ya las motos y todos han fichado los pilotos", expresaba.

Ezpeleta insiste en que las negociaciones van por buen camino pese al retraso y se mantiene positivo. "El tiempo hay que dejar que las cosas se solidifiquen y como siempre hay discusiones, pero el tema está positivo. Estamos contentos, los fabricantes y los equipos son unos partners importantísimos del campeonato y todo lo que hagamos será para mejor", sentenciaba.