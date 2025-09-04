Carmelo Ezpeleta, sobre Márquez: “La gente nos decía que faltaba un héroe, pero ahora se quejan”

La alianza entre Marc Márquez y el Ducati Lenovo Team se esperaba como una de las más firmes en MotoGP. Los resultados del ‘93’ han sido tan consistentes que a falta de siete Grandes Premios para el final de la temporada podría cerrar su novena corona. Márquez ha conseguido algo insólito en la categoría reina, volver a pelear por un título tras no hacerlo durante más de tres años.

Carmelo Ezpeleta, responsable de Dorna, tiene claro que Marc debe ser considerado uno de los mejores deportistas de la historia y así lo manifestó durante la presentación del Gran Premio de Catalunya. “No estamos sorprendidos de que Marc pueda ser campeón tan pronto; tal como ha ido la temporada ya se veía que lo sería pronto, pero puede pasar cualquier cosa”. Las palabras de Ezpeleta fueron recogidas por ‘La Vanguardia’.

La espera hasta San Marino

Este fin de semana el Mundial de MotoGP aterriza en el ‘Circuit de Barcelona-Catalunya’. Aunque Marc consiga el octavo doblete consecutivo no podrá cerrar el título en el trazado catalán. “En Barcelona no puede ser campeón todavía, necesita 10 puntos más de diferencia con su hermano” recordó.

“Hace unos años, cuando ganaban muchos pilotos por temporada, la gente decía que nos faltaba un héroe; ahora que lo tenemos, un piloto que gana todas las carreras, y se quejan de que será campeón muy pronto. A mí no me parece mal, Marc está haciendo una temporada extraordinaria y cuando tenga que ser campeón lo será” aclaró Ezpeleta.

A pesar de que Valentino Rossi abandonó la parrilla de MotoGP a finales de 2021 , las comparaciones entre el ‘46’ y el ‘93’ siguen surgiendo. Carmelo trató de aclarar que las victorias de ambos eran distintas, pero confirmó el talento que los dos pilotos han dejado en su paso por la categoría reina.

“No me gusta hacer comparaciones. Valentino ganó muchos títulos, algunos con mucho margen y otros en las últimas carreras, pero los dos son campeones grandísimos. No voy a alimentar la polémica entre ambos”.

La vuelta de Márquez

Tras la lesión en 2020 en Jerez y la falta de resultados con la Honda, Márquez se planteó la posibilidad de la retirada. Aunque el ‘93’ ha conseguido resurgir hasta lo más alto de la clasificación.

“Yo lo pondría entre los mejores deportistas de la historia. He seguido la evolución de sus lesiones, veía lo que decía y lo que decían los doctores y ya pensaba que lo haría. Él lo ha gestionado muy bien y decidió dejar un contrato que le aportaba mucho dinero para ir a otro equipo y con otra moto, lo que demuestra que tenía una decisión tomada y eso significa que él sabía que lo podría hacer”.

El dominio del ‘93’

“Esto es el campeonato del mundo y están los mejores pilotos . Esto es algo que ha pasado toda la vida. La única forma de acabar con el dominio de Márquez es que salga alguien que le pueda ganar y tenga los instrumentos para hacerlo. Nosotros no pararemos a un piloto que esté ganando. Ya hacemos las concesiones a los equipos, se ha demostrado que Aprilia ha hecho un paso grande, la reglamentación del 2027 en la que todos partirán de cero cambiará el escenario y ya se verá”.

El debate de las nacionalidades