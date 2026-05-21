Carmelo Ezpeleta, 'jefazo' de MotoGP, tras los accidentes de Álex Márquez y Zarco: "No se debe de parar"

La parrilla de MotoGP se enfrentó el pasado domingo a dos graves accidentes. La carrera se reanudó hasta en tres ocasiones, algo que abrió el debate entre los pilotos y aficionados sobre hasta dónde debe llegar el 'show' tras un accidente de este calibre. Algunos de ellos, como Pedro Acosta o Jorge Martín, consideraron que tres salidas eran innecesarias, y llegaron incluso a plantear la idea de que el reglamento contemple situaciones de este calibre. Sobre esto se ha pronunciado en las últimas horas Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, antes conocido como Dorna.

Pedro Acosta estuvo directamente implicado en el accidente de Álex Márquez. El '37' lideraba la carrera y el menor de los Márquez se encontraba preparando el adelantamiento en la curva 10 del Circuit de Barcelona-Catalunya cuando la moto del de Mazarrón quedó parada por un problema electrónico. Trató de esquivarlo Álex, pero nada pudo hacer por salvar una horrible caída que dejó a todo el mundo con el corazón en un puño.

Las impactantes imágenes del durísimo accidente de Àlex Márquez en el GP de Catalunya / Dani Barbeito

Tras lo sucedido, Pedro dejó claro que no debería haberse retomado la carrera. "Creo que no es muy necesario hacer tres salidas cuando ya llevamos dos 'red flags', cuando ya hay dos pilotos en el hospital y cuando en la última caída se han caído tres o cuatro, creo que no es necario. Está bien que el 'show' deba seguir, pero a veces nos olvidamos de que el 'show' lo hacemos nosotros. La salud de la gente va por delante del 'show'", expresaba el de Mazarrón.

También Johann Zarco estuvo implicado en un grave accidente en la curva 1. Su pierna quedó enganchada en la moto de Pecco Bagnaia. Sobre ambos accidentes se ha pronunciado Ezpeleta en el podcast del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, llamado Curva 15. "Ha sido complicado. Yo creo que hemos tenido suerte. Yo, cuando vi las primeras imágenes de Álex, me quedé muy preocupado. Tuvimos suerte, hay veces que no la tienes y ésta vez la tuvimos", aseguraba.

"Yo vi a Álex en cuanto le llevaron a la clínica del circuito y estaba bien, consciente. Luego pasó lo mismo con Johann (Zarco), que fue lo mismo, una mala suerte. Si se cae y no se engancha con la moto de Bagnaia, no tenía nada. Ha habido otras veces que hemos tenido accidentes fatales con muy mala suerte", expresó el 'jefazo'.

Carmelo también abordó el hecho de reglamentar un límite de salidas tras acontecimientos como los que se vivieron el domingo. "Es complicado porque lo que te pide el cuerpo a ellos (pilotos) y a mí es parar, pero no se debe de parar. Lo hablaremos en Mugello. Si la pista está bien y los pilotos están bien, hay que seguir corriendo porque una parte muy importante del Mundial de MotoGP y el éxito son los espectadores y a los espectadores no les puedes decir... Y luego porque reanudar o no reanudar la carrera puede beneficiar a unos y perjudicar a otros", reflexionaba.

"Con lo cual, si no se cambian las normas, hay que hacer lo que las normas nos permiten. Y no hay ninguna norma que te dice que no puedes hacer tres salidas. Un año, en Mugello, llovía y paraba e hicimos cinco. Yo estoy dispuesto a estudiar todo, pero no tiene que ser por el calentón; entiendo que el piloto se sienta incómodo, pero el accidente del otro día... otras veces los resultados han sido mucho peores y se ha salido. Es un tema en el que hay que tener en cuenta todos los factores", sentenciaba Ezpeleta.