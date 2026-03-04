Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, responde a la polémica de Adelaida: "Es una carrera segura, no urbana"

Los tres Campeones del Mundo de motociclismo en 2025 (Moto3, Moto2 y MotoGP) se reunieron este miércoles en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0 en Madrid. Marc Márquez dio algún que otro consejo a Diogo Moreira y José Antonio Rueda ante la atenta mirada de Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, que no quiso perderse la cita tras regresar del primer GP del curso, celebrado este pasado fin de semana en Tailandia. El magnate atendió a la prensa y se sinceró sobre varios aspectos de actualidad, como es el caso del aterrizaje en el calendario mundialista del trazado de Adelaida en sustitución del trazado australiano de Phillip Island.

Fue hace unas semanas, justo antes del inicio de curso en Buriram, cuando se anunció que el Gran Premio de Australia dejará de celebarse en Phillip Island (Victoria) a partir de 2027 para trasladarse a Adelaida, capital de Australia del Sur. El circuito ya albergó carreras de Fórmula 1 en el pasado (1985-1995). Lo que más polémica originó fue el hecho de que el nuevo destino del Mundial de MotoGP sea un trazado urbano, puesto que muchos aficionados conideran que puede afectar la seguridad de los pilotos.

Los pilotos de MotoGP durante el Gran Premio de Australia de 2025, en Phillip Island / EFE

Durante las últimas semanas, el campeonato ha asegurado que la máxima prioridad es que los trazados cumplan las medidas de seguridad, independientemente de si son urbanos o no, algo que quiso volver a dejar claro Ezpeleta durante su aparición ante los medios. "Es una carrera segura, no urbana. Nos vamos a un sitio que creemos que tiene todas las posibilidades de ser un circuito fantástico, en medio de una ciudad, pero con todas las medidas de seguridad", comenzaba diciendo.

La meteorología de Phillip Island, insegura

El CEO de MotoGP Sports Entertainment Group (hasta antes del inicio de ese curso, conocida como Dorna) quiso dejar claro que considera que, pese a ser urbano, la cita en Adelaida es más segura que Phillip Island. Cabe recordar que las condiciones meteorológicas suelen ser muy complicadas en el trazado de Victoria, con fuertes rachas de viento, frío y lluvia. "Es mejor, no volveremos a tener los líos del viento y la lluvia, ahora mismo es muy fácil decir que era un trazado muy bonito, que es verdad, pero la seguridad es antes que cualquier otra cosa. Yo quiero recordar que Suzuka es un trazado precioso, pero como no es seguro, no hemos podido seguir yendo", expresaba.

Carmelo aseguró que "MotoGP va camino a hacer carreras cada vez mejores, urbanos o no urbanos". El magnate considera importante poder llevar el campeonato a zonas pobladas, donde los habitantes no tengan problemas para poder llegar a los circuitos y el ambiente motero pueda contagiarse al resto de la población. "Creo que sí vamos camino de intentar hacer las carreras lo más cerca de las ciudades, eso sí. El año que viene iremos a Buenos Aires, que es un circuito permanente, en medio de la ciudad. Ese es el camino", sentenciaba sobre el asunto.