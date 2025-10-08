Carlos Sainz: "Marc Márquez es el Ayrton Senna de MotoGP"

Son de la misma edad, ambos pertenecen a la élite del motor y comparten patrocinadores, pero además, son amigos y han entrenado juntos en más de una ocasión. Carlos Sainz y Marc Márquez han escrito algunas de las páginas más brillantes del deporte español y se admiran mutuamente. De ahí que el madrileño no haya dudado en reivindicar la épica gesta lograda por el de Ducati, que el pasado 28 de septiembre, en el GP de Japón, conquistó su novena corona mundial después de cinco años marcados por las lesiones.

Sainz, que participó anoche en el programa ‘El Partidazo’ de la COPE, se deshizo en elogios ante Márquez. Y fue más allá, comparándole con el mito por excelencia de la Fórmula 1: "Marc ha dominado esta temporada de forma abrumadora. A la hora de hacer la Pole y dominar la carrera es el número uno. Es el Ayrton Senna de MotoGP”, advirtió.

El madrileño cree que no se valorará realmente lo que ha logrado Márquez hasta que ponga el punto y final a su carrera: “Como lo estamos viviendo ahora, en el presente, igual no nos damos cuenta, pero el día que Marc se retire y pasen los años, todos le recordaremos como el más carismático, algo parecido a lo que es Ayrton Senna en la Fórmula 1”, argumentó.

En 2025. Márquez ha logrado 11 victorias en 18 Grandes Premios, un total 15 podios y 545 puntos, asegurando el campeonato con cinco carreras de antelación, un hito sin precedentes. Después de conseguir su anterior título en 2019, con Honda, y de su grave accidente en Jerez 2020, en el que se fracturó el húmero derecho pasando hasta cuatro veces por el quirófano, Marc ha vuelto un nivel de pilotaje excepcional, protagonizando el regreso más deslumbrante de la historia del deporte.

"Hay que darle la enhorabuena. Cuando ganó el Mundial en Motegi ya le felicite porque ha hecho un añazo y por el mérito que tiene su remontada", reveló Sainz, que lamentó que sólo una semana después, en Indonesia, Márquez sufriera un nuevo percance, una lesión de clavícula que le apartará de las pistas un mínimo de dos grandes premios. "La caída del otro día es una pena, esperemos que se recupere pronto”, cerró Sainz.