Carlos Ezpeleta, Director Deportivo del Mundial de MotoGP: "Dirección de Carrera tomó las decisiones correctas"

El domingo durante el Gran Premio de Catalunya se vivió una situación inusual, con hasta tres salidas durante la carrera de MotoGP. El grave accidente de Àlex Márquez obligó a mostrar la primera bandera roja de la jornada y a preparar un nuevo protocolo de salida al no haberse alcanzado los tres cuartos de prueba. Posteriormente, un nuevo accidente con Johann Zarco, Luca Marini y Pecco Bagnaia implicados provocaba un nuevo parón y una resalida.

Aunque en la inercia de la competición los pilotos volvieron a pista y la carrera se acabó, algunos, como Pedro Acosta, criticaron posteriormente la decisión de Comisión de Carrera. "No hacía falta una tercera carrera. Con la vuelta de la segunda había sido suficiente, que nos hubieran dado la mitad de puntos y ya. Es intentar tentar un poco al destino. Si ya ha habido dos movidas gordas no hacía falta una tercera", explicó el murciano tras los test del lunes en el Circuit.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) tras su caída durante la carrera del GP de Catalunya / EFE

Carlos Ezpeleta, director deportivo de MotoGP Sports Entertainment Group, ha salido al paso de las diferentes reacciones de los pilotos y ha defendido la decisión de reanudar la carrera después de los dos accidentes. Además, ha aportado también su opinión respecto al debate que se ha generado sobre la seguridad en el Circuit, defendiendo que el trazado catalán no es inseguro.

El español remarcó "lo afortunados que fuimos el domingo de que todo el mundo (acabara bien); por supuesto, Márquez y Zarco tienen lesiones graves, pero no hubo que lamentar nada peor, así que eso es lo primero. Por supuesto, el incidente de Alex Márquez y Pedro Acosta fue algo muy aislado, siempre puede pasar".

Así quedó la moto de Àlex Márquez tras el accidente / Dani Barbeito

"Realmente no hay motivos de preocupación por la seguridad del Circuit. Todas las rectas del calendario, en cualquier circuito, son similares a esa, y creo que es importante, ya sabes, que KTM, junto con la organización del campeonato, esté investigando todo lo que le pasó a la moto de Pedro, que es lo más importante", explicó Ezpeleta en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

"Después, Dirección de Carrera decidió, por supuesto, reiniciar la carrera, lo cual es normal. Y luego, por desgracia, tuvimos otra caída, algo que puede volver a ocurrir en la salida de una carrera, como ya ha pasado. Pero, de nuevo, tuvimos muy, muy mala suerte con la dinámica de ese accidente, y el resultado para Zarco, en cuanto a su cuerpo, la posición en la que quedó, todo".

Trabajo por delante

El Director Deportivo del Mundial de MotoGP remitió a las normativa para justificar la decisión tomada por la organización aunque matizó que se analizará lo sucedido. "Creo que Dirección de Carrera y la FIM tomaron todas las decisiones correctas. Dicho esto, por supuesto, tenemos que hacer un balance con los equipos y los pilotos para ver si hay algo que podamos mejorar de cara al futuro de cualquier forma, porque para nosotros la seguridad es realmente importante", explicó.

"Por supuesto, ambos pilotos estaban fuera de peligro, estaban conscientes, así que normalmente se daría reinicio a una carrera en esas condiciones, ¿no?. Sí, ambos accidentes fueron muy, muy impactantes y eso es probablemente lo que ha dado pie a esta conversación", apuntó, reafirmando que "en condiciones normales lo habitual es continuar con la carrera".