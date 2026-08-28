Carlos Ezpeleta asegura que se sigue trabajando en Qatar: "Veremos si hay un plan B o no"

La previa al Gran Premio de Aragón estuvo marcada por muchos anuncios, entre ellos, el de Carlos Ezpeleta como nuevo Director General Adjunto de MotoGP Sports Entertainment Group. Una decisión de Liberty Media en la que también se ratificó a su padre, Carmelo, en el cargo de CEO. Tan solo unas jornadas después, Carmelo atendió a los medios, entre los que se encontraba SPORT, en la sala de prensa de MotorLand.

Carlos se mostró muy entusiasmado con esta noticia. "Estoy muy contento y muy agradecido a Liberty y a los accionistas por la oportunidad. Consciente de la expectativa, tengo muchas ganas de seguir trabajando. Creo que tenemos todos los ingredientes para seguir haciendo que este deporte, que todos amamos, siga creciendo, con los aficionados y los fans en el centro de ese trayecto", comenzaba valorando Ezpeleta.

Los aficionados, la prioridad

Desde el aterrizaje de Liberty media, el objetivo es seguir expandiendo el deporte y llevarlo a más aficionados. "En MotoGP tenemos ya a día de hoy una base de aficionados enorme alrededor del mundo, que, a nivel de negocio, tenemos que saber explotar y monetizar mejor", valoraba. "También tenemos que darles a todos ellos una experiencia mejor y más posibilidades de interactuar con el deporte, ya sea por cualquiera de las vertientes comerciales, de contenido o de media. Y eso es en lo que estamos trabajando", apuntaba.

En 2027 se producirá un cambio de reglamento con el que se espera que las carreras sean un poco más emocionantes que actualmente. "Seguimos haciendo mejoras, como son todas las que vienen el año que viene, y estamos realmente emocionados por saber cómo se van a desencadenar en pista. Pero seguimos escuchando a los aficionados, que son los que mandan. Querían hacer cambios en las motos, son los que hemos hecho, y estamos convencidos de que esa será la dirección correcta para el futuro", expresaba.

La idea es poder ir acercando el deporte a los aficionados. "Para nosotros, por un lado, poder conectar con la historia del campeonato y, por otro, sobre todo poder llevar el deporte fuera de esos veintidós grandes premios al año; llevar ese deporte a donde está la gente, donde están los aficionados, en las ciudades, etcétera, es una parte principal de nuestra estrategia y seguiremos haciendo más cosas. También la idea es que el entorno de MotoGP, ya sean nuestros partners, los equipos o los pilotos, hagan más cosas fuera de los circuitos", expresaba.

¿Cita conjunta con la F1?

En las últimas semanas, se ha especulado mucho con el hecho de que se pueda celebrar una cita de Fórmula 1 y MotoGP conjunta, con el objetivo de acercar a los aficionados de una disciplina y otra al otro deporte. "No es una prioridad inmediata para nosotros. Si se hace hay que encontrar también una forma de que sea, digamos, construir más valor que hacer algo por hacer algo. Si nosotros tenemos un valor y ellos tienen un valor, el ir juntos un fin de semana tiene que ser más valor del que sería por separado. Eso es importante y no es una prioridad inmediata", valoraba Carlos

Incógnita con Oriente Medio

El calendario de 2027 ya está a la vuelta de la esquina, según indicó en Aragón. Aún se está monotorizando la situación en Oriente Medio, también para la carrera en Qatar este curso. "Seguimos trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria. Sé que se han confirmado otros eventos en la región en estos últimos días. Nosotros seguimos intentando ir a Qatar y si no es así pues veremos si hay un plan B o no, pero como decía la prioridad sigue siendo ir a Qatar", decía. "Antes de ir a la gira asiática [Japón, 2-4 de octubre] habremos tomado una decisión pero sobre todo esto es por la parte deportiva", sentenciaba.