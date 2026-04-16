Carlos Checa, expiloto de MotoGP: "¿Márquez campeón este año? A lo mejor me sorprende si gana"

Para Carlos Checa (Sant Fruitós de Bages, 1972) el motociclismo es un estilo de vida. Es casi igual de necesario como el aire que respira. El expiloto de MotoGP y Campeón del Mundo de Superbikes en 2011 ha competido para las mejores fábricas de la historia , desde Yamaha a Honda, pasando por Ducati. Ha batallado con auténticas leyendas. Y es por eso que sabe de primera mano lo que se cuece en un 'paddock' y sigue manteniendo un estrecho vínculo con él comentando las carreras en DAZN.

Ahora, con la perspectiva y experiencia que le han dado los años y, por supuesto, su extensa trayectoria como piloto, analiza la situación actual en el mundial de MotoGP en una visita a SPORT. Desde la situación actual de Ducati y Marc Márquez hasta el cambio de reglamento técnico al que se enfrenta la categoría para el año 2027. Como siempre, eso sí, sin pelos en la lengua. Por que si algo es Checa, es un tío natural. Y además, una enciclopedia con patas sobre el mundo de las dos ruedas.

Tú sabes de primera mano lo que es tener lesiones graves. ¿Qué opinión te merece lo que está haciendo este año Jorge Martín?

¿Jorge? No sé cómo le irá este año, pero él ya tiene una victoria personal, que es volver a ser el que quería ser. Creo que se fracturó 20 huesos el año pasado entre todo… es una situación que solo él y sus familiares más cercanos conocen. Creo que estos éxitos de ahora para él son muy intensos, muy valorados, por eso esa celebración tan bestia que hizo en Estados Unidos, que al final hasta se cayó levantando la rueda.

¿Martín? Solo él sabe lo que ha pasado. Creo que es un nuevo Martín y creo que podemos verle incluso mejor que cuando ganó el Mundial en 2024 Carlos Checa — Expiloto y comentarista de DAZN

Solo él sabe lo que ha pasado y volver a estar arriba ahora, yo creo que significa mucho para él, porque lo que ha tenido que superar… creo que es un nuevo Martín y creo que este año va a ser una gran temporada, porque se ha compenetrado muy bien con la moto, ya ha dejado atrás las lesiones y creo que podemos ver a un Jorge Martín incluso mejor que cuando ganó el Mundial en 2024.

Quien también está precisamente en un muy buen momento es Aprilia. ¿Crees que en Ducati empieza a cundir el pánico?

Ducati ha llevado dominando durante estos últimos años y ahora es normal que llegue un fabricante y acierte un poco mejor en sus decisiones técnicas. Está claro que ya Aprilia el año pasado hizo un crecimiento, pero ya en los últimos años, Aleix Espargaró también estuvo delante del Mundial, Maverick Viñales ha ganado carreras, muchos pilotos de Aprilia han tenido buenos momentos. Todo el trabajo que han hecho ahí detrás… ahora es momento de recoger resultados.

Jorge Martín y Marco Bezzecchi, pilotos de Aprilia, en el podio de Brasil / Aprilia Racing

Probablemente la moto de Ducati sea buena, pero por la razón que sea los pilotos ese límite les cuesta más de gestionar, y cometen errores, tienen caídas que no saben por dónde vienen. Yo creo que ya no tienen tanto margen como antes, incluso menos, y ahora pues están un poco a remolque.

Aparte, Marc creo que físicamente no está en su mejor momento, creo que esa lesión aún arrastra limitaciones evidentes. Solo él nos puede decir hasta qué punto es él y hasta qué punto es la moto. Esa es una pregunta que está ahí en el aire, cuánto es él cuánto es la moto.

Marc creo que físicamente no está en su mejor momento, creo que desde esa lesión aún arrastra limitaciones evidentes. Solo él nos puede decir hasta qué punto es él y hasta qué punto es la moto Carlos Checa — Expiloto y comentarista de DAZN

Está claro que la moto no es la Ducati de los otros años. Tenemos a su hermano, Álex Márquez, que hizo una gran temporada el año pasado quedando segundo, y este año le está costando mucho. Parece que el que está más en forma, y más que le saca mejor rendimiento, es Fabio Di Giannantonio, pero sí que podemos decir que ahora ya hay otra marca que está ahí.

A pesar de todo esto, ¿sigue Marc Márquez siendo el favorito a este campeonato?

Antes de empezar el Mundial me hubiera sorprendido que no lo ganara, ahora a lo mejor me sorprende si lo gana. Para mí el punto de inflexión es Estados Unidos. Austin es su circuito, y yo entiendo que la caída del viernes le marcó muchísimo, no sé si eso incluso lo limitó físicamente, pero sí que para mí allí era el momento crucial para saber dónde estaba Marc. El hecho de verlo con tanta dificultad, y sufrir tanto en esa carrera, me da a entender que hay un trabajo por hacer ahí para volver a recuperar el Marc y el nivel que tenía antes.

El hecho de verlo con tanta dificultad, y sufrir tanto en Austin, me da a entender que obviamente hay un trabajo por hacer para volver a recuperar el Marc y el nivel que tenía antes Carlos Checa — Expiloto y comentarista de DAZN

Veremos un poco en Jerez, ahora han pasado tres semanas o cuatro, creo que es bastante tiempo para él para poder trabajar en sí mismo, en su hombro, y ver a qué nivel está. En este momento, obviamente apostaría para él y por Ducati, porque si hay alguien que pueda ir a por Aprilia, es él con Ducati, pero habrá que esperar unas cuantas carreras más. Ahora no sé decir si realmente Marc puede ganar el Mundial este año. Es posible, pero no tengo la certeza absoluta ahora.

Hablemos de Toprak Razgatlioglu. Tu dejaste MotoGP y te marchaste a Superbikes. Él ha hecho el camino a la inversa. ¿Qué crees que le ha podido costar más en este proceso de adaptación?

Creo que es un gran piloto, lo está haciendo muy bien, lo único que Yamaha no ha acertado en los cambios que han hecho en su moto. El concepto es que hecho una moto diferente, con un motor en V. El motor lo hacen en Italia, es una novedad un concepto totalmente de moto diferente y el motor no le está funcionando, no corre y se rompe. Es una moto que está a un nivel muy bajo, seguramente es la peor de la parrilla, y difícilmente pueden hacer una gran mejora durante la temporada.

La Yamaha es una moto que está a un nivel muy bajo, seguramente es la peor de la parrilla, y difícilmente pueden hacer una gran mejora durante la temporada Carlos Checa — Expiloto y comentarista de DAZN

Toprak yo creo que ha llegado en el peor momento de Yamaha, y encima con los Michelin, que él está habituado a los Pirelli. Si la moto el año que viene funciona mejor, y con los Pirelli que él conoce muy bien, yo creo que en ese conjunto será un poco mejor. No obstante, yo creo que ahora en los circuitos como Jerez, o otros trazados lentos, probablemente se pueden defender mejor.

Realmente, su actuación, si lo comparamos con Miller, con Rins y con Fabio Quartararo, yo creo que lo está haciendo excelente, porque ha estado incluso delante de ellos, con lo cual se puede decir que el nivel de conducción suyo y su potencial es enorme lo único que ahora en este momento las diferencias técnicas entre fabricantes son enormes y no tienes espacio para poder suplir esas limitaciones.

2027 arrancará con un cambio de reglamento. ¿Qué esperas de las carreras del próximo curso?

También se ven carreras bonitas ahora que la tecnología le está cogiendo más espacio al piloto. Sí que es cierto que cada vez el piloto está más limitado un poco por el aspecto técnico... yo creo que hacer un paso atrás es bueno, los neumáticos van a ser la principal diferencia, los Pirelli pueden ayudar muchísimo. Después, creo que el ‘rear device’ en algunos circuitos se usa bastante, pero en otros se usa una vez, con lo cual yo creo que va a facilitar para los mecánicos a simplificar un poco la moto, porque ese sistema es bastante complejo.

Por último está la aerodinámica, que no lo sé qué va a pasar, porque sí que es cierto que quieren limitar un poco las distancias, pero al final los apéndices, por ejemplo de atrás, no están limitados. Van a limitar un poco la anchura, pero no sé si en vez de un alerón pues después haces dos, entonces en esa área no sé cómo va a quedar.

La parrilla de MotoGP se enfrentará en 2027 a un cambio de reglamento técnico / CARLOS RAMIREZ / EFE

Después lo de la cilindrada, realmente no estoy muy a favor de eso, porque al final de 1000cc a 850cc... ya se hizo un año lo de las 800cc y no funcionó para nada, se volvió a la 1000cc, ahora parece que 850cc… habrá que esperar y ver. No entiendo, porque para empezar, va a ser mucho más caro porque van a tener que hacer todos los cambios técnicos que eso va a comportar un gasto a nivel de motores, etcétera.

Si realmente el tema era que no querían que corrieran tanto, pues le quitas un litro de gasolina y ya está, o limitas la velocidad como el Paris-Dakar. Ellos creen que es el balance apropiado, lo han decidido así todos los fabricantes, y si es una decisión unánime, pues al final habrá que esperar y ver, pero creo que se va a ser en general positivo.