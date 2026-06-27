Cara y cruz para el Gresini en Assen: Fermín Aldeguer, declarado no apto; Àlex Márquez podrá correr

Malas noticias para el Gresini Racing en el Gran Premio de los Países Bajos. Fermín Aldeguer ha sido declarado no apto por los servicios médicos del Mundial tras su dura caída de este viernes en la practice. Por otro lado, su compañero Àlex Márquez, ha recibido el OK del doctor Ángel Charte y podrá estar en competición este sábado.

Aldeguer sufrió una aparatosa caída en la curva 11 del trazado neerlandés durante la practice. El #54 perdió el tren trasero de su Desmosedici GP25 y se fue al suelo dando varios golpes fuertes contra la grava. La bandera amarilla ondeó durante varios segundos y finalmente se informó que Aldeguer debía pasar por el centro médico. Poco después, tal y como informó el equipo, tuvo que ser trasladado a un hospital cercano para someterse a nuevas pruebas médicas.

Esta mañana, antes del FP2, recibió la visita del doctor Charte y ha sido declarado 'No apto' para correr a causa de sus lesiones. El murcianos sufre una fractura en la vértebra T7 y tal y como avanzó el director general de Gresini, Michele Masini, deberá someterse a nuevas pruebas médicas ya en el Centro Internacional de Madrid para valorar el tiempo de recuperación.

"Fermín no estaba demasiado bien, tenía gripe, estaba tomando antibióticos y la caída de ayer no fue suave. Además hay que trabajar y porque hay diferentes niveles en el asfalto y cuando un piloto se encuentra con la grava pues ahí hay que trabajar un poco", comentó Masini.

Àlex, preparado

Pocos minutos después de la caída de Fermína, era su compañero de equipo, Álex Márquez, el que por segunda vez el viernes se iba al suelo. El catalán sufría un duro 'highside' en la curva 11, y debía ser atendido en pista, lo que provocaba una bandera roja. Se temía que hubiese podido golpear con la clavícula derecha, aquella que se operó hace poco más de un mes tras su aparatoso accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Después de pasar pruebas médicas, el equipo confirmó que el de Cervera había "sufrido una contusión en su hombro derecho y abrasiones en su brazo izquierdo. La radiografía de su hombro dio negativo" y por tanto, fue declarado apto para correr este fin de semana.

"Por el momento el plan es el mismo que en Brno. Nos sentimos bien sobre la moto pero tenemos que ir racionando tanda tras tanda porque queremos llevar a Àlex en la mejor condición física sobre la moto, sin asumir riesgos inútiles, así que veremos cómo le va en la FP2 y veremos cómo continuar", apuntó Masini respecto a Márquez.