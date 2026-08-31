Cara y cruz en Ducati: Márquez celebra y Bagnaia toca fondo: "Es humillante"

El contraste en el box oficial de Ducati tras la carrera de este domingo en MotorLand no pasó desapercibido. Mientras Marc Márquez y su equipo celebraban por todo lo alto la victoria en un fin de semana redondo, con éxito también al sprint y zarpazo a la general del Mundial (ya es segundo, a 19 puntos del líder Jorge Martin), en el lado opuesto del garaje, el de Pecco Bagnaia, todo eran caras largas.

El italiano, que apura su última temporada con los de Borgo Panigale antes de dar el salto a Aprilia a partir de 2027, tocó fondo en Aragón y se marchó sin puntos tras fallar en la sprint e irse al suelo el domingo, cuando rodaba séptimo.

"Perdí el control de la rueda trasera en la línea de meta y luego se bloqueó la delanter. Eso fue todo", resumió, abatido, ante la prensa. "Aún no tengo explicación para el accidente de Silverstone, pero esta vez fue diferente. Cambié de marcha demasiado pronto y se bloqueó. Tuve suerte porque podría haber salido por arriba y haberme hecho daño. En las dos últimas carreras, me he caído muy pronto en las primeras vueltas, creo merecemos algo mejor", lamentó.

"La falta de agarre en la parte trasera es excesiva. No tengo nada de agarre, absolutamente nada. Puse el mapa con menos potencia después de cinco vueltas, porque el neumático trasero estaba completamente acabado. Sin apretar, sin hacer nada. Así que estaba sufriendo muchísimo, ya empecé a tener mucho deslizamiento en la quinta vuelta. Y perdí la parte trasera. Antes había perdido la parte trasera y cuando la parte trasera volvió, perdí la delantera", explicó.

Sin solución

Bagnaia, que antes de la llegada de Márquez a Ducati ganó dos títulos y fue dos veces subcampeón en cuatro años, no entiende su bajón de rendimiento: "Lo doy todo en cada situación, y cuando regreso al box intento ser lo más claro posible sobre la situación para encontrar una solución, que lamentablemente nunca llega. Uno se esfuerza al máximo, pero termina cayendo cuando va un segundo más lento. Todo esto es humillante y vergonzoso; creo que es uno de los peores momentos de mi carrera, ya que no veo salida", lanzó.

"Lo di todo por Ducati y es difícil aceptar la situación. A pesar de mi compromiso y de todos los datos que veo a diario, la situación incluso ha empeorado en las últimas dos carreras. Con la moto actual no puedo pilotar con naturalidad, de ahí las caídas", argumentó.

Bagnaia teme una nueva debacle en casa, ante los aficionados italianos: "La próxima carrera, en Misano, será muy importante; habrá mucha gente y espero que podamos mejorar. En esta situación Misano podría ser muy complicado. Espero encontrar una solución para intentar luchar por un puesto entre los cinco primeros, que debería ser el objetivo", zanjó.