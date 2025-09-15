El 'capo' de Ducati, contundente con Bagnaia: "Yo también pierdo la paciencia"

Pecco Bagnaia no se presentó ante los medios de comunicación, como es preceptivo en MotoGP, tras el GP de San Marino. El equipo disculpó su ausencia alegando que estaba en una reunión técnica, aunque a nadie se le escapa que el italiano terminó hundido después de encajar un nuevo cero en el Mundial.

Pecco saldó el fin de semana en casa con una caída en la octava vuelta de la carrera del domingo, cuando rodaba séptimo y un desalentador resultado en la sprint del sábado, en la que solo puso acabar 13º a 16 segundos. Otro gran premio desastroso que contrasta con la exitosa racha de su vecino de box Marc Márquez, que con su victoria dejó el título visto para sentencia y probablemente se alzará con su novena corona en Japón, dentro de dos semanas.

"Tenemos que trabajar más. No puede ser, no puede pasar esto. Revisamos los datos y debemos entender qué pasa, alguien debe explicármelo. Estoy viviendo una pesadilla", dijo un Bagnaia el sábado, deslizando que estaba perdiendo la paciencia ante la crisis que atraviesa y que no guarda proporción con los cuatro años anteriores, en los que conquistó dos títulos y dos subcampeonatos. Desde que Marc Márquez llegó al box de Ducati, Bagnaia vive un ‘calvario’.

El que sí habló al final de la carrera en San Marino fueel director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, que comentó sus sensaciones en 'Sky Sport MotoGP' y no se mordió la lengua al hablar de Bagnaia: "Yo también pierdo la paciencia, al igual que los aficionados de Pecco. Creo que es normal decir estas cosas cuando no se obtienen resultados", soltó, en referencia a las palabras del italiano el día anterior.

Este lunes los pilotos de MotoGP volverán a la pista en los test colectivos de la categoría, aunque Dall’Igna avisa a Bagnaia que no espere ‘milagros’: "Desde luego, no se puede sacar un conejo de la chistera en un solo día de pruebas. Será un test importante y espero que las pruebas sean fructíferas, pero no habrá nada fundamental".

Gigi tiene motivos de preocupación con Pecco, pero al mismo tiempo está exultante con Marc Márquez: "El circuito de Misano siempre ofrece un espectáculo increíble. Marco y Marc han hecho un trabajo realmente fantástico. Esperábamos que Bezzecchi fuera fuerte y competitivo, ya que lo habíamos visto en la sprint. Conoce bien esta pista y su moto funciona muy bien, de hecho pensábamos que podría estar en la lucha hasta el final".

"Los dos han hecho una carrera aparte con respecto a los demás pilotos y las demás motos. Sin embargo, hay cinco Ducati entre los seis primeros, lo que significa que nuestro paquete ha funcionado bien aquí", valoró. En opinión de Dall’Igna, la diferencia de Marc sobre el resto de los pilotos de Ducati “es importante y creo que Àlex Márquez ha gestionado porque no podía luchar por la victoria”.