Del caos a la victoria: el último triunfo de Márquez en Montmeló

La victoria en el 'Circuit de Barcelona-Catalunya' lleva desde 2019 resistiéndose para Marc Márquez. Aunque el '93' a mandos de la Desmosedici GP25 ha conseguido vencer en circuitos donde no lo había hecho antes. Márquez llega al Gran Premio de Cataluña con una ventaja de 175 puntos frente a su hermano y podría cerrar la novena corona en Italia la próxima semana.

El caos en 2019

La última victoria en el trazado catalán llegó tras una caótica carrera, donde el liderato cayó en sus manos tras la caída de varios de sus rivales. Durante la segunda vuelta de la carrera, Lorenzo intentó adelantar a Maverick Viñales en la curva 10. Jorge frenó demasiado tarde y perdió el tren delantero, con la mala suerte que se llevó por delante a tres pilotos: Maverick Viñales, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso. En aquel momento Marc lideraba el grupo y pudo evitar la colisión.

Tras varias vueltas en solitario, el '93' consiguió su última victoria en casa. El error de Lorenzo condenó la carrera de los cuatro oponentes de Márquez a la victoria en aquel Gran Premio. Jorge Lorenzo tuvo que disculparse por lo ocurrido en la pista.

Aquella caída fue más allá y también perjudicó a Dovizioso, segundo clasificado de la general en aquella temporada. El piloto italiano perdió puntos para el campeonato y aquel título fue para Márquez, el último hasta el momento.

El objetivo en Montmeló

Tras cinco años sin subirse a lo más alto del podio en Montmeló, la victoria apunta un tanto más complicada que en otras ocasiones para el líder del campeonato. Incluso el mismo ha asegurado que el trazado se presenta favorecedor para sus rivales. En el caso de que Márquez cierre el fin de semana con un nuevo doblete, el '93' tendrá la primera oportunidad de cerrar el título en el Gran Premio de San Marino.