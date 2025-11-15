El caos en Ducati hunde a un bicampeón

Dejó varios titulares la jornada del sábado al Sprint en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Uno de ellos es que, a estas alturas, y tras ganar magistralmente la carrera al Sprint en el Ricardo Tormo, ya nadie duda de por qué Alex Márquez es subcampeón. El segundo: a Pecco Bagnaia se le está haciendo muy larga esta temporada. El tercero: la gestión de la crisis por parte de Ducati comienza a ser alarmante, y los errores se pagan caros.

El fin de semana empezó y continuó siendo un auténtico desastre para el Ducati Lenovo. Y la realidad es que no se augura un domingo mejor. En la sesión matutina del viernes, Pecco Bagnaia terminó vigésimoprimero, y en la Práctica de la tarde no fue capaz de superar la 14ª plaza, algo que lo condenó a pasar por Q1 por sexta vez en las últi mas once citas. Pero lo peor estaba aún por venir.

'Go Free' saldrá 16º mañana después de quedarse sin gasolina a escasos minutos para ver caer la bandera a cuadros, algo que no le permitió volver a junto a su equipo para repostar y a salir a pista de nuevo. En su regreso box, se mostró muy enfadado, cerrando la puerta trasera de un portazo y dejando atrás el cámara de la realización del campeonato que iba tras él.

Al entrar al box, las caras de circunstancia de los mecánicos, ingenieros y pesos pesados de la marca como Gigi Dall’Igna reflejaban el nivel de tensión que existía en el Ducati Lenovo. Los gestos de sus manos daban a entender que el problema había sido que se había quedado sin gasolina, algo que se confirmó horas más tarde. Ducati no calculó bien a la hora de repostar gasolina para el bicampeón.

Un error que "no debería pasar"

"Es algo que no debería pasar", decía Bagnaia en la sala de prensa, en la que se encontraba SPORT. "Pero todos pueden hacer errores. Yo he hecho muchos errores", decía el turinés tras explicar que, efectivamente, había habido un error en el equipo.

A esta situación, ya de por sí complicada, se suma el hecho de que el italiano ya es quinto en la clasificación general, después del nuevo podio de Pedro Acosta y la discreta 14ª plaza del '63' al Sprint.

El campeón de 2022 y 2023 ha pasado de estar luchando por la tercera y la quinta plaza en cuestión de tres carreras. Ahora se sitúa a 40 puntos de Bezzecchi y a 6 de Acosta. En la carrera del domingo, última de la temporada, se reparten 25 puntos, por lo que tan solo podría aspirar a la cuarta plaza. Al ser preguntado por el asunto, Bagnaia aseguraba que: "No me cambia nada, porque nuestro objetivo es otro".