Cancelado el GP de Kazajistán de MotoGP por problemas en la homologación del circuito

La carrera, prevista para el día 9 de julio, no será reemplazada en el calendario de 2023, y se espera poder retomarla en 2024

El GP de Kazajistán, previsto entre el 7 y el 9 de julio, ha sido suspendido, según ha informado la Federación internacional de motociclismo, por la falta de homologación del circuito de Sokol.

"Los trabajos de homologación en curso en el circuito, junto con los desafíos operativos globales actuales, han obligado a cancelar el evento de 2023", según la nota emitida por la FIM y los organizadores.

