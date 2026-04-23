El campeón José Antonio Rueda lo tiene claro: "Jerez es la mejor carrera del año"

José Antonio Rueda, actual campeón del mundo de Moto3 y debutante este año en Moto2, celebra sus orígenes andaluces y la pasión de la afición gaditana justo antes de celebrarse la gran fiesta del motociclismo español en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Para el piloto sevillano, embajador de Estrella Galicia 0,0, todas las sensaciones de un gran premio se multiplican exponencialmente en Jerez y así lo destaca en una entrevista facilitada por su patrocinador.

¿Cómo recuerdas tu infancia en Los Palacios y Villafranca? ¿En qué momento entran las motos en tu vida?

Tuve una infancia muy tranquila porque donde vivo [en Los Chapatales, un núcleo de población perteneciente al municipio de Los Palacios y Villafranca en Sevilla] somos unos 300 habitantes. Mi padre tenía una moto de velocidad y cuando la arrancaba, yo siempre me ponía detrás, me gustaba el olor a gasolina. Me gustaba mucho y también iba a las carreras con mis padres. Era un poco de todo y por eso mismo comenzó mi afición por las motos. Él no competía, su moto era de calle; una Yamaha de mil centímetros cúbicos.

Mi padre es de Córdoba y mi madre de Sevilla, de Los Palacios. Él viajaba mucho porque mi abuela era trapecista de circo, le venía de antes por parte de padre. Con el circo siempre estaban viajando. En aquellos años conoció a mi madre. Siempre había tenido motos y aquella nos gustaba mucho».

¿Qué fue lo que te hizo enamorarte de este deporte y pensar que podía convertirse en algo más que una afición?

Mi primera moto fue un regalo de mi abuela, era una moto eléctrica y me gustaba mucho. Ni siquiera recuerdo qué moto era, conservo algunas fotos, pero nada más. Un día fuimos a probarla ‘oficialmente’ a un circuito, ya que antes había estado montando por casa. Tenía tres años y mis padres me habían comprado un casco y algo de equipamiento. Así que fuimos a un circuito. Bueno, no era ni siquiera un circuito de Karting, era un circuito hecho con neumáticos, y estuve rodando un rato. Luego vinieron otros chicos con motos de gasolina y me pegaron tal pasada que pensé: ‘yo quiero ir con una de esas’, y se lo dije a mi padre. ‘La próxima vez tiene que ser con una moto de gasolina’.

Yo quería una moto que corriera más. Mis padres me compraron finalmente la de gasolina, pero dos años y medio después. Me llevé la moto en verano, cuando teníamos la feria en Huelva. Fui a una escuela que había allí en aquella época para probar la moto, dar algunas vueltas y saber si de verdad me gustaba. La verdad es que me gustó incluso más y a partir de ahí mis padres me llevaron a una escuela de MKV Racing School, que es a la que sigo acudiendo, y ahí comenzó todo. También empecé a participar en competiciones.

¿Cómo tuviste contacto con Estrella Galicia 0,0? ¿En qué momento entra Estrella Galicia 0,0 en tu vida?

En 2016 corrí mi primer año en velocidad y al año siguiente entré en Monlau Competición con Estrella Galicia 0,0 para correr, primero en la categoría de 85 cc y después en la Talent European Cup en sus equipos de promoción. Así que, fue en aquella época cuando entré en contacto con Estrella Galicia 0,0 y desde entonces tengo muy buenos recuerdos. Siempre daba mi cien por cien.

El año en que se fijaron en mí había sido muy rápido. De hecho, fui campeón. Mi primer año en velocidad había sido perfecto y eso me valió entrar en Monlau Competición. Recuerdo perfectamente estar en MotorLand Aragón cuando mi padre me dio la noticia. Nos fuimos solos a una parte alejada del paddock, me contó que se iban a formar equipos y que me querían. A mí siempre me habían encantado las motos pintadas de Estrella Galicia 0,0 de los equipos que gestionaba Monlau Competición, así que acepté sin pensarlo. Me hizo muchísima ilusión formar parte del proyecto.

Sigues viviendo en tu pueblo. En un mundo tan global como MotoGP, ¿qué te aporta seguir teniendo ese ancla en casa?

Diría que me da mucha tranquilidad porque, después de haber estado toda mi vida en la pedanía de Los Chapatales viviendo con mi familia, donde solo hay campo y solo se habla de cosas del campo, también se ha convertido en un lugar de desconexión. Puedo entrenar a gusto, muy tranquilo y sin complicaciones; seguir disfrutando de las motos y de ponerlas a punto. Me da equilibrio.

Vienes de una familia numerosa y en muchas ocasiones has comentado que son un pilar para ti, ¿qué papel han tenido en tu carrera y qué supone para ti tenerlos cerca en el día a día?

Somos cinco hermanos, tengo uno mayor y tres menores. Tenerlos es mucho para mí. Siempre lo he dicho, gracias a mis padres y el esfuerzo que hicieron en mis inicios, puedo estar donde estoy. Siempre me han apoyado, siempre han estado ahí, dándome todo lo que pudiera necesitar. Me han enseñado mucho y he aprendido mucho de ellos, así que son muy importantes.

Los pequeños siguen yendo al colegio, y Gustavo, el mayor, es mi fotógrafo, también me lleva las redes y la verdad es que lo está haciendo muy bien. También está muy bien poder compartir todos esos momentos con mi hermano haciendo el Mundial, disfrutando juntos. No se puede comparar con nada. Es algo que me hace muy feliz y que me ha ayudado mucho. Lo pasamos muy bien.

¿Qué te han enseñado ellos que te haya servido dentro del paddock?

Ellos saben lo que yo he dado por estar ahí. Me conocen muy bien y saben qué decirme en cada momento. Siempre me dicen que siga disfrutando encima de la moto, que es lo más importante, y que los resultados llegarán si estoy disfrutando. Así que sé que hay que seguir trabajando duro. Cuando estoy en la competición, soy capaz de concentrarme en ello y separarlo de quién soy en casa. Creo que eso me hace mejor piloto y persona.

Desde que te proclamaste campeón del mundo de Moto3, ¿ha cambiado algo en tu vida, tanto a nivel personal como profesional?

La verdad es que me lo han preguntado mucho. Sinceramente, no. Creo que sigo siendo la misma persona, nada ha cambiado mucho desde entonces en Los Chapatales. Aunque sea campeón del mundo, si no recojo mi cuarto ya está mi madre con la chancla… En el paddock sí cambia, quizá. Al ser campeón del mundo, a lo mejor te miran de manera distinta. Puede que eso sea lo que más haya cambiado, pero, por lo demás, todo sigue igual.

Un título mundial siempre trasciende lo deportivo y se convierte en motivo de orgullo colectivo. ¿Cómo se vivió y se celebró en tu pueblo, en Sevilla, la consecución del campeonato de Moto3?

Acudí al Ayuntamiento del pueblo, vinieron muchos motoristas de distintos clubes de motos. Al final, ese día no se pudo celebrar como teníamos pensado porque llovía, pero vino mucha gente. Me regalaron mi peso en tomates [risas]. En mi pueblo, cuando un deportista hace algo grande, le entregan su peso en tomates. El tomate, que está muy rico, es muy típico de allí y de eso viene la tradición. Pude firmar en el libro del Ayuntamiento y estuvo todo muy bien. De mis amigos del pueblo, no estaban todos. En realidad, gran parte de mis amigos son pilotos de motos, de coches… y en ese momento estaban corriendo sus propios campeonatos, aunque sí me felicitaron; resultó todo muy especial.

¿Cómo es ese “ir y venir” constante entre la vida tranquila en Los Palacios y la exigencia del Mundial?

Me gusta porque en casa me preparo con muchas ganas y energía para cada fin de semana de GP. Al estar desconectado, lo cojo con muchas ganas. Viajar no me cuesta trabajo, al revés. Siempre que vuelvo al pueblo, noto el calor y la cercanía de la gente de aquí. Esto me gusta y también me llena mucho.

Si miras atrás, ¿cuáles han sido los momentos clave de tu trayectoria hasta llegar al Mundial?, ¿qué sacrificios o decisiones han sido más importantes para llegar hasta aquí?

El año anterior a entrar en la Red Bull MotoGP Rookies Cup y en el Junior GP, y ganar los dos campeonatos, fue un momento importante porque, si lo hacía bien, sería un punto de inflexión. Cuando Monlau Competición y Estrella Galicia 0,0 me dieron la oportunidad de competir con ellos pasando por cada categoría, fue otro de esos momentos. Diría que esos son los momentos que más me han marcado, sobre todo el último porque me dio la oportunidad de llegar adonde estoy ahora.

Si no hubiera sido por ellos, no hubiera podido seguir compitiendo. Por eso siempre estaré muy agradecido por todo lo que han hecho por mí. También en el sentido económico, porque a ese nivel hay que costear el mantenimiento de las motos y todo lo demás. Son demasiadas cosas que, siendo nosotros tantos hermanos, hubiera sido muy difícil. Esa oportunidad no la tienen muchos pilotos y yo tenía que aprovecharla al máximo.

A nivel deportivo, ¿cómo te estás sintiendo esta temporada y qué objetivos te marcas a corto y medio plazo?

Me encuentro muy bien, porque después del pasado año he conseguido dar el salto a la categoría de Moto2. Es verdad que es una categoría muy difícil en la que todo puede cambiar mucho y que hay que dar pasos firmes para no darlos en falso, pero hay que ir consiguiendo una buena base de cara al futuro.

Si quieres ir muy rápido, también puedes ir muy rápido para atrás, así que ahora mismo estoy ‘ahí’ y el objetivo a corto plazo es ir cogiendo puntos y ser más consistente en cada carrera. A medio plazo, es estar delante, pero esto ya se verá. Acabo de dar el salto y hay que ir poco a poco.

Desde dentro, ¿qué crees que no ve la gente del trabajo que hay detrás de cada carrera y que te gustaría que se conociera más?

Destacaría el trabajo que hacemos el fin de semana antes de llegar a cada carrera; ver vídeos, las carreras del año anterior, consultar ritmos, de todo un poco. También la estrategia que hay detrás. Hay mucho trabajo de preparación y de estrategia que no se ve.

¿Cómo es la vida dentro del paddock?

Es como mi segunda familia. Con mi equipo comparto mucho tiempo durante todo el año. Diría incluso que paso más tiempo con ellos que con mi verdadera familia porque estamos juntos fuera en muchas carreras, mucho tiempo haciendo muchas actividades. Siempre lo he dicho, es una segunda familia. Todo el equipo es nuevo, pero continúo con el mismo técnico. Lo cierto es que era un gran pilar para mí y este año ha podido dar el salto conmigo a Moto2. Mis mecánicos del año pasado siguen estando en el equipo y con ellos continúo compartiendo muy buenos momentos.

Llega el Gran Premio de España ¿es especial para ti?, ¿por qué?

Jerez es la mejor carrera del año. Siempre es tan especial por su afición. Tener la ‘catedral del motociclismo’ en casa, es impresionante. Todo el mundo sueña con correr al menos una vez en Jerez. El año pasado conseguí ganar y fue súper especial para mí. Ser andaluz y ganar frente a la afición de casa…, es lo que uno siempre sueña hacer. Fue un momento inolvidable para mí que espero repetir y para eso trabajo cada día.

Por último, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que sueñan con llegar a MotoGP desde un lugar como el tuyo?

Lo que he dicho siempre. Hay que darlo todo y trabajar duro porque los sueños se hacen realidad. Cuando llegan las oportunidades, hay que estar preparado.