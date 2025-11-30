¿Campanas de boda para Marc Márquez y Gemma Pinto?: "Hay que priorizar"

La temporada de MotoGP ha llegado a su fin y ha contado con dos protagonistas evidentes: los hermanos Márquez.

Marc se ha llevado el campeonato, pero ha tenido que sufrir para imponerse a Àlex, una pelea que se veía venir desde principios de la campaña, como comento el mayor en 'El Hormiguero'.

Sin embargo, una lesión en el hombro impidió que el ganador de la categoría reina terminara la temporada y tuvo que ver las últimas carreras desde el box y dejando su moto a un lado, centrado en apoyar a su hermano para que terminara arriba.

Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2025. / ADI WEDA / EFE

Ahora, con las motos en el garaje hasta la temporada que viene, algunos habían teorizado con la posibilidad de que Marc y su pareja, Gemma Pinto, dieran un paso más en su relación y formalizaran su unión en matrimonio de cara a 2026.

Sin embargo, ella ha sido la que se ha encargado de poner freno a las especulaciones, demostrando que en este momento no piensan en ello: "Estamos en un momento muy bonito y muy tranquilo de apoyarnos los dos. Es el hombre y el amor de mi vida. Luego ya vendrá lo que tenga que venir", apuntaba en declaraciones a Europa Press.

En su lugar, prefiere centrar sus esfuerzos en ayudar a su pareja a superar el bache de la nueva lesión: "Hay que priorizar en estos casos, mucha familia, mucho amor y en casa, tranquilos", añadía la joven 'influencer'.

Marc Márquez y Gemma Pinto, su pareja, en la gala de cierre del Mundial, anoche, en Valencia. / ALEJANDRO CERESUELA

Marc y Gemma llevan juntos desde mayo de 2023 y el piloto siempre ha tenido palabras de amor hacia su pareja: "He tenido la suerte de conocer a una chica que me hace sentir muy feliz", ha revelado en alguna ocasión el '93'.

Ella, por su parte, también ha compartido momentos importantes donde su novio ha estado muy presente, como la muerte de su hermano, cuando el acompañamiento de Márquez fue clave para ayudarle a superar la situación.