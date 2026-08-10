El largo camino por el desierto de Raúl Fernández: de estar sin equipo para 2027 a la victoria en Silverstone

Justin Marks no acostumbra a prodigarse por los circuitos del mundo y su presencia se limita a solo algunas citas elegidas. Curiosamente, una de esas pocas ocasiones fue precisamente este fin de semana para seguir de cerca el Gran Premio de Gran Bretaña y ver un nuevo éxito de sus pilotos. El dueño del TrackHouse fue uno de los protagonistas del día e incluso subió al podio, con una amplia sonrisa, para recoger el premio al ganador tras la victoria de Raúl Fernández.

Un éxito que llegaba en el mejor momento, como confirmación de una decisión correcta. Una victoria que cerraba un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. Después de muchos meses de incertidumbre y de varias semanas de negociaciones, el madrileño selló hace apenas unos días su renovación con la escudería estadounidense para las dos próximas temporadas. De esta manera, Raúl soltaba el lastre acumulado en los meses previos y devolvía la confianza depositada con un triunfo incontestable, liderando la carrera de la primera a la última vuelta.

Podio del GP de Gran Bretaña con Raúl Fernández y Justin Marks / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pese al resultado, el madrileño se mostró comedido y serio, como es habitual en él. "Había mucho margen, pero también mucho que perder", aseguraba tras un Gran Premio en el que pilotó como un reloj sin cometer ni un solo error. "Como he dicho muchas veces, cuando algo me da rabia consigo canalizarla, o conseguimos canalizarla en equipo, para transformarla en energía positiva", explicaba en referencia a su caída del sábado, con la que acabó muy enfadada. "He salido a desfogarme encima de la moto para no cometer errores en carrera, he hecho tres vueltas muy rápidas y ahí hemos visto que había un límite", analizaba a los micrófonos de 'DAZN'.

"Ha sido una carrera en la que hemos tenido que gestionar más que ver dónde éramos fuertes o no, ahí creo que ha estado la clave", afirmaba.

Un sueño cumplido

"No sé mucho qué decir. Cuando consigues un resultado así o una victoria en MotoGP con la que sueñas desde pequeño, hasta que lo asumes es un proceso. Ahora mismo sé que hemos ganado pero no lo tengo asumido. Vamos haciendo unas tres últimas carreras muy positivas, en una línea en la que voy disfrutando mucho pilotando y eso no tiene precio", aseguró.

Una dinámica positiva que no ha llegado por casualidad sino que ha coincidido con un momento clave para su futuro, el momento en el que el TrackHouse decidió fijarse en su piloto y empezar a negociar con él. Con el contrato firmado, Raúl ha podido concentrarse en el pilotaje. "Esto me ayudará a dormir tranquilo, a estar tranquilo conmigo mismo. También tengo que decir que, si no hubiera salido el proyecto de Trackhouse, también habría dormido tranquilo porque yo he dado el 100 por 100 para que saliera todo bien", explicaba tras hacerse oficial el contrato.

Y no solo el descanso ha llegado, los frutos ya se están cosechando. El título, por otro lado, es todavía una utopía para el joven piloto madrileño.

Raúl Fernández celebra su victoria / AFP7 vía Europa Press

"Estoy muy lejos de Jorge (Martín) y de Marco (Bezzecchi). Llevo tanto tiempo sin estar en estas posiciones que al final, luchar con ellos es muy difícil compararme. Lo que quiero hacer es disfrutar, si puedo hacer una carrera como la de hoy lo haré, si puedo luchar por hacer podio lo intentaré y sobre todo tengo que quitarme una barrera mental para ver realmente que puedo luchar", confesó.