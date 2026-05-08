Más cambios en MotoGP a lo Fórmula 1: los equipos ya tienen box para los 'VIP'

La parrilla de MotoGP se enfrenta este fin de semana a la quinta cita del calendario 2026. La primera jornada en el Gran Premio de Francia dejó varios titulares, como el hecho de que Marc Márquez tendrá que pasar por Q1 y que Johann Zarco firmó el mejor registro (01:29.907) para batir el récord a una vuelta del circuito. Pero también entraron en vigor varios cambios fuera de pista. Uno de ellos, un tanto curioso y que se ha ganado alguna que otra crítica... y que tiene que ver con los boxes y los invitados de los equipos.

Independientemente de lo sucedido en pista, la jornada empezó con varios cambios. Mientras Luca Marini se llevaba el mejor registro en la sesion matinal (01:30.857), el campeonato anunciaba que establecía unos límites sobre la entrada al pit-lane tras lo sucedido durante la carrera al Sprint del GP de España con Marc Márquez.

El matiz de la norma en el 'pit lane'

De esta forma, ponían fin a la laguna en el reglamento. "Os recordamos que la entrada al 'pit lane' debe ser respetada. Para evitar cortar curvas y pilotajes peligrosos al entrar en el 'pit lane', los pilotos no pueden pilotar por la parte de fuera de la zona pintada del piano en la entrada en el 'pit' y deben estar en el interior dentro de la línea blanca en la parte derecha de la entrada, hasta que pasen la señal de 60 km/h que marca el límite de velocidad", expresaba el comunicado.

"Durante las carreras: (Por ejemplo en las 'flag to flag' (cambio de moto), la infracciones serán sancionadas. Usar el asfalto interior del 'pit lane', en el exterior del piano y cruzar la línea blanca en la derecha después del piano, será objeto de una penalización inmediata, no contando esto como un límite de la pista o como un atajo", zanja la nota.

Pero esta no fue la única novedad de la jornada en Le Mans. Bien es sabido que el aterrizaje de Liberty Media en el campeonato tenía como objetivo hacer crecer el negocio y la imagen del Mundial de MotoGP, siguiendo los pasos de la Fórmula 1, ahora el mundial ha adoptado una de las tradiciones del Gran Circo: adaptar un box entero para los invitados.

La idea es que los 'VIP' de los equipos puedan disfrutar de cerca, en un ambiente algo más relajado, de todo lo que sucede en pista. De esta manera, los equipos de la categoría reina tienen ahora tres boxes: uno para cada uno de sus pilotos y otro para que sus invitados puedan tomarse algo tranquilos mientras observan como las motos entran y salen del 'pit lane'.

Por lo contrario, se quedan sin boxes los pilotos de las categorías de Moto3 y Moto2. Ya a mediados del pasado curso se anunció que los equipos tendrían que trabajar en carpas de forma permanente, y no solo en algunas ocasiones como sucedía hasta la temporada pasada, debido a la falta de boxes solo en algunos circuitos con instalaciones más humildes.