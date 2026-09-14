El calvario de Jorge Martín en Misano: "Si los problemas físicos persisten, será un factor clave el resto del año"

Hubo un momento de la carrera dominical en Misano (San Marino) en la que parecía que Jorge Martín podría aspirar a las posiciones delanteras. El piloto madrileño firmó una impecable salida y remontó dos plazas para pasar de la quinta posición en parrilla a la tercera en los primeros compases. Se cayó Marco Bezzecchi, y siguió a la estela de Marc Márquez. Lo adelantó incluso para liderar la carrera. Pero terminó viendo caer la bandera a cuadros en la quinta plaza.

Su rendimiento generó una gran incertidumbre, puesto que pasó de protagonizar una gran batalla contra Marc Márquez a ser superado por Álex Márquez, Pedro Acosta e incluso un Fermín Aldeguer rapídisimo que venía con todo. Y mientras los nuemáticos parecían los principales causantes del desastre, 'Martinator' confesó tras la carrera que en realidad tiene molestias físicas.

Jorge Martín batallando con Marc y Àlex Márquez en Misano / DANILO DI GIOVANNI / EFE

"Parecía que podía ganar la carrera, yo también lo pensaba, me encontraba muy cómodo al principio, iba pilotando muy bien, muy fino. Me ha sorprendido que podía aguantar el ritmo de Marc y, además, puede adelantarle y tratar de romper un poco la carrera", comenzó explicando a la prensa presente en el trazado italiano, tal y como recoge 'Motorsport'.

Y es que el madrileño está experimentando problemas físicos. "Cuando he intentado a apretar se me ha empezado a colapsar el brazo derecho, es un problema que no había tenido durante el año y que no me esperaba. Es verdad que todo el fin de semana lo he ido sufriendo, pero pensaba que lo podía controlar y acabar la carrera, pero no ha sido así", explicaba. "No podía frenar y estaba fuera de control de la moto, simplemente he esperado a que pasaran las vueltas y acabar", se lamentaba.

El madrileño confesaba que está sufriendo una dolencia habitual entre los pilotos de motociclismo, el Síndrome Compartimental. "Es algo que, tarde o temprano tendré que operarme y buscar una solución, pero ahora no estamos en el mejor momento de la temporada ni en la posición para hacerlo. Pasar por el quirófano siempre puede traer complicaciones y es algo que hay que valorar bien. Hoy es una pena, estoy muy frustrado, pero no podía frenar, acelerar, todos me adelantaban en el mismo sitio porque no tenia fuerte. Muscularmente y de físico estoy bien pero el brazo no", confesaba.

Un fin de semana con cosas positivas

"Creo que he perdido una oportunidad muy buena de ganar una carrera, o al menos lucharla, porque creo que tenía ritmo de sobra para conseguirlo, tenemos que estar contentos en el equipo. El viernes casi no entro en la Q2 y hoy he liderado la carrera, son cosas que pueden pasar", valoraba el '89'.

Tras la cita anual en suelo sanmarinense, la mala noticia es que Jorge ha perdido el liderato. Marc Márquez le empata con 274 puntos, pero el '93' se coloca en la primera plaza por mayor número de victorias. 5 por la única lograda por 'Martinator'. "Está claro que no ha sido el mejor fin de semana. Por lo que a mi respecta, estaba preparado para ganar, pero los problemas físicos no los puedo controlar. Si no vuelvo a tenerlos, creo que podré ser un candidato y pelear con Marc. Si persisten, será un factor clave el resto del año. Hay que ser inteligentes, ver qué hacer o qué no hacer", valoraba.

"Me quedo con lo positivo, Marco parecía el favorito para los dos días y no le han salido las cosas, y yo pese a no ser el favorito he estado ahí para ganar. El equipo tiene que estar contento, la moto funciona, tenemos todo, no nos falta nada y debemos quedarnos con eso", terminaba diciendo.