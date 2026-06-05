El calvario de Fabio Quartararo en Yamaha no tiene fin: "No estoy disfrutando... y se me parte el corazón"

Nuevo fin de semana de carreras, enésima desilusión para Fabio Quartararo. Quién le hubiese dicho en 2021, tras coronarse campeón de MotoGP con Yamaha, que seis años después estaría inmerso en su peor crisis de resultados desde que aterrizó en MotoGP en 2019 con la fábrica de Iwata. El equipo no encuentra el rumbo, y 'El Diablo' ya ha decidido resignarse. Aunque le duela en el alma.

Ya avisó el pasado fin de semana, tras terminar penúltimo en Mugello (Italia): visto que la fábrica nipona ya centraba todos sus esfuerzos en 2027, dando por perdido el curso 2026, él iba a optar por tratar de no lesionarse. Se le vio completamente abatido. Y las sensaciones tampoco mejoraron durante la primera jornada en Hungría.

'El Diablo' terminó undécimo la Práctica del viernes, pero lo que realmente le preocupa no es la posición, sino la diferencia con el mejor tiempo de Pedro Acosta (01:36.827). "Estamos a un segundo; en un circuito tan pequeño, eso no es nada bueno. Las sensaciones no son muy buenas, pero ya son un poco mejores que en Mugello. Pero estoy pilotando de una forma que no se parece en nada a como se supone que hay que pilotar una MotoGP, y no lo estoy disfrutando en absoluto", apuntaba durante la jornada del viernes, tal y como recoge 'Motorsport'.

Para alguien que logró conquistar un título mundial de MotoGP y ostenta 12 victorias en GP, verse en esta situación es muy complicado. "Piloto así porque tengo que compensar, para que la moto gire, para hacer algo, y creo que es complicado. Creo que realmente estamos llevando al límite algo que no supone gran cosa. Quiero decir, esforzarnos al máximo así, y ver que estamos a un segundo del líder... Sinceramente, me parte el corazón", dijo ante la prensa presente en el trazado.

"Las sensaciones no son muy buenas"

El nuevo motor V4 se presentaba como la gran esperanza de la fábrica para este 2026, pero lejos de la realidad, ya no logran ser rápidos ni a una vuelta, como sí sucedía el pasado curso, en el que el '20' se llevó hasta cinco 'poles'. "Más allá de Mugello, si miras mis comentarios desde el primer test, son copia y pega. En todos los circuitos no hay diferencia, así que los análisis han sido prácticamente los mismos durante los últimos meses", se lamentaba el piloto de Niza.

Ahora tan solo le queda ver pasar los meses. Esperar a que se inice la nueva era en la categoría reina, que traerá consigo cambios significativos en el reglamento y también en su trayectoria profesional. Todo apunta, a falta de confirmación oficial, que formará parte del equipo oficial de Honda. Pero por el momento, tiene claro que ahora "la mentalidad es intentar dar lo mejor de mí". "Como he dicho, si me siento bien, daré el máximo. Intentaré darlo todo, pero no me estoy divirtiendo", terminó diciendo.