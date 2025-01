El 'caballero' Bagnaia y el pulso con Márquez: "Dejaré que él sea el malo"

Después de dos años de dominio implacable en el Mundial de MotoGP y de ganar 11 de las 18 carreras de 2024, Francesco Bagnaia vio como se le escapaba el título a favor de Jorge Martin. El madrileño, en las filas del equipo satélite de Ducati, recibió el mismo trato por parte de la marca y pudo desafiar hasta el final al italiano con la moto de fábrica. Esta temporada, que arranca el 2 de marzo en Tailandia, 'Pecco' se ha propuesto reconquistar la corona, aunque tendrá en su mismo box a un ‘incómodo’ compañero de viaje, Marc Márquez.

Derrotar al octocampeón será un desafío mayúsculo para Bagnaia. De momento juega con ventaja, al menos eso dice Marc: “Pecco fue muy fuerte el año pasado y es normal que en las primeras carreras esté delante. Yo voy a intentar aprender, adaptarme y entender como dar lo mejor con esta moto”, señala el catalán.

“Este es absolutamente el equipo más fuerte de la parrilla, así que creo que podemos sacar provecho de ello, y tratar de aprender algunas cosas de Marc. Creo que se adaptará muy bien al equipo. En la primera parte de los tests trabajaremos juntos para mejorar la moto, e intentar llegar a la primera carrera preparados, y luego pasará lo que tenga que pasar. El año pasado aprendí de su giro de izquierdas, que no es fácil y quiero continuar haciéndolo de un campeón como él. Es difícil cambiar el estilo pilotaje a estas alturas. Estoy ahora concentrado en ser competitivo en curvas de izquierdas como lo soy de derechas”, analiza Bagnaia.

Aprender de los errores

“Me he pasado horas viendo mis peores carreras del pasado año y he entendido que a veces es mejor esperar, porque se pueden perder muchos puntos cada fin de semana, la mayoría fueron por mi culpa, si hubiese esperado no me hubiese caído. Hay que mejorar eso pero a veces es imposible preverlo, como sucedió en Barcelona en la ultima vuelta", ha comentado Pecco durante la presentación del equipo en Madonna di Campiglio.

Una apreciación que ha tenido rápida respuesta por parte de Márquez: “No hubiese ganado once carreras sin arriesgar, y si lo haces, es más fácil cometer errores”, ha replicado.

Y aunque a día de hoy todo el mundo da por hecho que el Mundial será un cuerpo a cuerpo de Márquez y Bagnaia con las GP25, el de Turín también mete en la lucha a Aprilia, con Jorge Martín y a las KTM de Pedro Acosta, Binder o Viñales. “Será difícil conseguir lo que hicimos el pasado año, en KTM son supercompetitivos especialmente Acosta, Aprilia tiene al campeón y a Bezzecechi , que también van a ir rápidos. Yamaha dio un paso adelante en las ultimas carreras y Honda será difícil que sigan en esa (mala) situación”, considera.

En cuanto a la 'guerra' que viene, al menos en la pista, Bagnaia es contundente: “Empezamos con una motivación adicional, tenemos un compañero de equipo nuevo, con el que dentro de dos semanas empezaremos a hacer un trabajo muy importante. Y que gane quien tenga que ganar. De momento, todo es muy bonito y estimulante para mí. Tengo muchas ganas de cerrar lo que se nos escapó el año pasado".

La web oficial de MotoGP le ha preguntado a Bagnaia si será menos caballeroso en 2025 frente a su compañero: "Dejaré a Marc ser el 'malo'. Yo soy un caballero, siempre seré así y no cambiaré", ha soltado el italiano, con una pícara sonrisa.

“En los últimos 5 años, siempre he encontrado un gran ambiente en el equipo y muchísimo apoyo. No soy una persona fácil y siempre me han apoyado. El progreso que hemos vivido hace que me sienta muy orgulloso. Ver a un equipo tan fuerte, y que sigue creciendo cada vez más, es algo verdaderamente ha increíble. Espero seguir en esta misma línea. La moto es bellísima, creo que estamos preparados".