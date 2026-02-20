Buriram, último examen antes del inicio de curso: Ducati y los Márquez centran todas las miradas

La temporada 2026 está a la vuelta de la esquina y MotoGP afronta este fin de semana los úlimos test de pretemporada, que tendrán lugar en el Circuito de Buriram (Tailandia), mismo enclave en el que el mundial dará el pistoletazo de salida del 28 de febrero al 1 de marzo. La categoría reina aterriza en el trazado tailandés tras haber podido rodar ya en Sepang (Malasia) unas semanas atrás. Y en aquellos ensayos, Álex Márquez fue la referencia.

Los últimos test de pretemporada son cruciales para saber en qué punto se encuentran las constructoras después de haber continuado desarrollado sus máquinas durante los últimos dos meses y medio, tras los primeros test de pretemporada que se desempeñaron en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste el pasado 18 de noviembre. Servirán, además, para sacar conclusiones sobre la pista en la que se rodará en carrera en menos de una semana, por lo que podría darse la situación de que varios pilotos busquen simular en alguna que otra tanda cómo será el ritmo de carrera.

A Buriram la cosa llega bastante similar al fin de temporada 2025 en Valencia. Ducati dominó en Sepang situando cuatro de sus pilotos en el 'Top 5' de la combinada del último día. El menor de los Márquez, que compite este curso con una Ducati 'pata negra', la Desmosedici GP26, logró el mejor registro con un 01:56.402. Por lo tanto, ver el nivel en el que se encuentra el menor de los Márquez es otro de los grandes reclamos de las dos jornadas.

También lo es lo que pueda hacer en pista su hermano mayor, Marc. El piloto de Cervera sufrió una lesión en el hombro derecho que provocó su paso por quirófano y su ausencia en los últimos cuatro GP’s de la temporada y el primer test de pretemporada de 2026, en Valencia. La duda era cómo se habría recuperado el ‘93’ de cara al inicio de 2026. Pero los primeros test en Sepang fueron positivos. “Está respondiendo bien", confirmaba sobre su hombro. Inició la primera jornada de puebas en Malasia con el mejor registro, y al terminar la tercera jornada, resultó cuarto en la tabla de tiempos combinada, a 0.387 del ‘73’.

El paso hacia adelante del resto

Otra de las incógnitas a despejar es el nivel en el que se encuentran marcas como Aprilia o KTM, que el pasado curso dieron un paso hacia adelante. Precisamente Marco Bezzecchi, piloto de la marca de Noale, fue el perseguidor del '73' en la tabla de tiempos, se quedó a 0.124. De hecho, fue la primera moto no Ducati en colarse en el 'top 6'. En cuanto a KTM, la marca austríaca ve motivos de esperanza con la nueva RC16. En la primera jornada de test en Malasia terminó el día como el segundo fabricante más rápido, con Maverick Viñales, de Tech3. Pedro Acosta acabó el tercer día del test de Sepang con el octavo mejor tiempo. El rendimiento del nuevo motor V4 de Yamaha y el 'step' de Honda también serán dos factores a seguir de cerca.

Para Buriram, el campeonato también recupera dos pilotos ausentes en las primeras tandas. El primero es Jorge Martín, que por precaución escogió no tomar riesgos tras sus últimas intervenciones en el escafoides izquierdo y otra en la clavícula derecha para reparar las lesiones sufridas el curso pasado. Aprilia confirmó que sí estará en Buriram como lo estará también Fabio Quartararo, que cayó lesionado en la primera jornada de test oficiales tras romperse un dedo de la mano derecha al irse al suelo en la curva 1 del trazado malasio. El tercer lesionado de la parrilla, Fermín Aldeguer, será baja para los test y el primer GP del curso, tal y como confirmó Gresini Racing.

Un mercado de locura

Tampoco hay que olvidar el contexto en el que aterriza la parrilla al completo. Se espera que a lo largo de las próximas jornadas se empiecen a confirmar fichajes de cara a la temporada 2027, en la que prácticamente toda la parrilla termina contrato y en la que además habrá un cambio de reglamento. Han surgido ya algunos rumores; Martín a Yamaha, Acosta al Ducati Lenovo, Bagnaia a Aprilia, Quartararo a Honda... pero por el momento, solo se ha confirmado la continuidad de 'Bezz' en Aprilia.