Bulega vuelve a la senda del triunfo, por delante de Lecuona, en Donington

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing-Ducati) regresó este domingo a la senda del triunfo al ganar la segunda carrera en Donington Park, por delante de sau compañero de equipo, Iker Lekuona, que el sábado interrumpió la racha de victoria del italiano.

Bulega firmó una victoria contundente al imponerse a Lecuona, quel al día siguiente de sellar su primer triunfo, remontó desde la décima plaza en la parrilla.

Otro italiano, Yari Montella (Barni Spark Racing Team), completó el podio en Donington Park, mientras que en el campeonato de fabricantes, Ducati ha sentenciado el título tras ocho reuniones.

Bulega logró su cuadragésima tercera victoria en el Mundial de Superbike, igualando a Noriyuki Haga en la sexta posición histórica, mientras que también ha sido el podio número 550 de Italia. Lecuona ha sumado su decimonoveno podio y Montella, el undécimo.

La victoria de Bulega ha permitido a Ducati cerrar el Campeonato de Fabricantes 2026 en Donington Park, además del Campeonato de Equipos que ya había asegurado en la carrera de Superpole.

Carrera 2 de WorldSBK:

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati)

Iker Lecuona (Aruba.it Racing - Ducati) +4.161s

Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +6.850s

Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +15.346s

Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +15.582s

Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) +16.656s

Vuelta rápida: Nicolo Bulega (Ducati), 1'25.249s

Clasificación del campeonato:

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) 491 puntos

Iker Lecuona (Aruba.it Racing - Ducati) 358

Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 211

Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 182

Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 177

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Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) 153