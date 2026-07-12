WorldSBK
Bulega vuelve a la senda del triunfo, por delante de Lecuona, en Donington
El sábado Iker Lekuona interrumpió la racha de victorias de Nicolo Bulega, líder del Mundial de Superbikes, pero el italiano recuperó la senda del triunfo
EFE
Nicolo Bulega (Aruba.it Racing-Ducati) regresó este domingo a la senda del triunfo al ganar la segunda carrera en Donington Park, por delante de sau compañero de equipo, Iker Lekuona, que el sábado interrumpió la racha de victoria del italiano.
Bulega firmó una victoria contundente al imponerse a Lecuona, quel al día siguiente de sellar su primer triunfo, remontó desde la décima plaza en la parrilla.
Otro italiano, Yari Montella (Barni Spark Racing Team), completó el podio en Donington Park, mientras que en el campeonato de fabricantes, Ducati ha sentenciado el título tras ocho reuniones.
Bulega logró su cuadragésima tercera victoria en el Mundial de Superbike, igualando a Noriyuki Haga en la sexta posición histórica, mientras que también ha sido el podio número 550 de Italia. Lecuona ha sumado su decimonoveno podio y Montella, el undécimo.
La victoria de Bulega ha permitido a Ducati cerrar el Campeonato de Fabricantes 2026 en Donington Park, además del Campeonato de Equipos que ya había asegurado en la carrera de Superpole.
Carrera 2 de WorldSBK:
Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati)
Iker Lecuona (Aruba.it Racing - Ducati) +4.161s
Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +6.850s
Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +15.346s
Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +15.582s
Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) +16.656s
Vuelta rápida: Nicolo Bulega (Ducati), 1'25.249s
Clasificación del campeonato:
Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) 491 puntos
Iker Lecuona (Aruba.it Racing - Ducati) 358
Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 211
Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 182
Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 177
Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) 153
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