Bulega se prueba en Jerez para no "hacer el ridículo" a la hora de sustituir a Márquez

Fue hace unas jornadas cuando se supo que Nicolò Bulega, subcampeón de Superbikes, podría ser el sustituto de Marc Márquez para las citas de Portimao y Valencia, ahora que ha terminado la temporada de WorldSBK. En ese sentido, el italiano se ha probado antes sobre la Desmosedici GP25 en las jornadas de test privados que se están llevando a cabo este miércoles y jueves en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. La intención es valorar si se siente cómodo a lomos de la Ducati para desempeñar las dos últimas citas del campeonato.

La primera jornada de entrenamientos privados tuvo lugar este miércoles, y se alargarán hasta este jueves. En él también han estado presentes 'test' riders como Pol Espargaró (KTM) o Michelle Pirro (Ducati). Pero además de este último, Ducati tuvo un segundo piloto en pista. Poco se podrá saber sobre estos test, más allá de lo poco que puedan compartir los pilotos presentes en sus redes sociles, pero lo que sí se sabe es que decidirá si Nicolò se aventura a ser piloto de MotoGP por dos fines de semana.

Ducati ya confirmó durante el fin de semana en Sepang que el italiano estaría en el test privados de esta semana el el trazado andaluz. “Nicolò probará la MotoGP en Jerez y luego decidiremos juntos. La voluntad es que corra en Portugal y Valencia, pero primero tiene que hacer un test. Él quiere correr con la MotoGP, pero llegando lo más preparado posible”, revelaba Mauro Grasilli, director deportivo de la fábrica de Borgo Panigale.

Con los rumores ya circulando en la última cita de Superbikes en Jerez, el piloto italiano ya fue preguntado por la posibilidad de apartar las motos de serie para subirse a una MotoGP. "Que iba a probar la MotoGP no es nada nuevo, ya lo incluimos en las condiciones de mi renovación con la fábrica. Si se diera pronto el test sería fantástico porque me podría hacer una idea rápidamente del funcionamiento de la moto", dijo ante la prensa, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El objetivo: "evitar un batacazo demasiado grande"

El italiano mostraba su predisposición de rodar con la moto del ya coronado Campeón del Mundo de la categoría reina del motociclismo mundial. "Poder hacer una sustitución sería algo que me gustaría mucho, creo que a cualquier piloto le encantaría subirse a la moto de Marc. Pero el riesgo de hacer el ridículo es alto, así que es una situación que hay que gestionar bien", decía entonces. "Un poco de experiencia primero ayudaría a evitar un batacazo demasiado grande", decía entonces.

"Probar un poco me ayudaría a entender si me gustan los neumáticos, los discos de carbono, la aerodinámica y todos los botones que hay que pulsar al pilotar. Una MotoGP es muy diferente a una SBK y también tiene más rendimiento, pero sería útil para aclarar mis ideas".

La temporada de Bulega en WorldSBK ha sido brillante. El italiano, de 26 años, ha cosechado un total de 32 podios y 14 victorias a lo largo de la temporada, y terminó a tan solo 13 puntos del campeón, Toprak Razgatlioglu. Su buena actuación le valió una renovación por dos temporadas más con el Aruba. Ese mismo acuerdo lo bautizó como piloto de pruebas para MotoGP con la intención de aprovecharse de su experiencia con los Pirelli, que aterrizará como suministrador oficial de la categoría en 2027. Ya lo es en Superbike, por lo que Nicolò cuenta con experiencia de sobras.