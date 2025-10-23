Bulega, piloto del WSBK, posible sustituto de Marc Márquez

La baja de larga duración de Marc Márquez, que no volverá a subirse a la moto en este 2025, ha obligado a Ducati a buscar un sustituto para los tres Grandes Premios que quedan por delante. En Australia y Malasia, el equipo de Bolonia ha optado por Michele Pirro, el veterano probador de la marca, para acompañar a Pecco Bagnaia, pero en el tramo final de temporada podrían optar por una opción distinta.

En Australia ya se rumoreó la posibilidad de que Nicolò Bulega, piloto del Mundial de Superbikes, ocupara el lugar de Márquez pero el italiano se encontraba en plena lucha por el título. El piloto de Ducati finalizó segundo en el último Gran Premio, celebrado en Jerez, y acabó como subcampeón del campeonato, por detrás de Toprak Razgatlioglu.

Test de preparación

Finalizado el Mundial, el nombre de Bulega vuelve a sonar como sustituto del #93, aunque sería ya de cara a las dos últimas citas del campeonato, en Portugal y Valencia. Según avanzó 'Motorsport', Ducati prepara unos test privados en Jerez para la próxima semana, con el objetivo de que Bulega pueda aclimatarse a la Desmosedici GP25 antes de que llegue su alternativa en el Mundial.

El pasado mes de mayo Ducati confirmó a Bulega como piloto del equipo oficial para el WSBK así como de probador de la marca. Sin que haya bajado el telón del curso 2025, el italiano puede tener ya su alternativa con el nuevo rol.

Así, en el Gran Premio de Portugal que se disputa del 7 al 9 de noviembre, Bulega podría hacer si debut en una prueba de la categoría reina en el Mundial.