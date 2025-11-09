Bulega desvela las diferencias clave entre una MotoGP y una Superbike: "Te explota la cabeza"

Nicolò Bulega se enfrenta en Portimao a su primer fin de semana de carreras como piloto de MotoGP. El subcampeón del mundo de Superbikes ha debutado en la categoría reina como sustituto del lesionado Marc Márquez, a lomos de la Desmosedici GP25, y repetirá en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste la próxima semana. Pese a haber realizado una jornada de test privados antes de subirse a la moto el pasado viernes, el italiano sigue sorprendido con lo distinto que es pilotar la MotoGP en comparación a la Panigale V4R que conduce en WorldSBK.

No empezó mal el fin de semana para el piloto italiano. Fue decimocuarto en el libre 1, y vio caer la bandera a cuadros de la Práctica en decimoséptima plaza. En los últimos libres del fin de semana fue decimotercero, y tras la Q1 no pudo clasificar más arriba de la decimoctava posición. En la carrera al Sprint, terminó yéndose al suelo.

La caída forma parte del proceso de adaptación a una categoría muy distinta. Un proceso que requiere su tiempo. Ya el viernes, tras los primeros libres, Bulega se mostró cauto. "MotoGP empieza a ser divertido cuando tienes todo bajo control. Tengo que acostumbrarme a muchas cosas y es muy diferente a lo que estoy acostumbrado en SBK. Cuando conduzco, pienso demasiado, y cuando no eres natural, se convierte en un problema. Mi objetivo es pilotar con naturalidad", expresaba tras la primera jornada en Portimao, en unas declaraciones recogidas por 'GPOne'.

Y es que el comportambiento de la moto cambia completamente a la Superbike. Esta última es una moto más parecida a lo que sería el prototipo de calle. Y además, con neumáticos muy distintos. "Todas las cosas que hago en la GP25 son diferentes que en la Panigale: me refiero a la frenada, la reducción de marchas, la salida, los frenos. Una vez juntas todas estas cosas y terminas la vuelta, te explota la cabeza", explicaba.

Una frenada diferente

El sábado, tras la caída en la Sprint, aseguraba que el error que había cometido fue de 'novato'. "Quizá me 'animé' demasiado y se me cerró el neumático delantero, porque frené justo al estilo Superbike.Tengo que recalibrar completamente mi frenada. Con los neumáticos Pirelli [los usados en el WorldSBK], si no eres agresivo en la primera parte la moto no se para. Si haces eso con los Michelin [los que se usan en MotoGP], se te cierra desde el principio y eso es lo que ha pasado", comenzaba diciendo este sábado Bulega, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Para alguien que no es piloto profesional, es bastante difícil comprender cuáles son las principales diferencias entre una MotoGP y una Superbike, algo que se ha encargado de detallar Nicolò a lo largo del fin de semana. "La MotoGP va más rápido, frena más. Los 'abbassatori' [dispositivos de bajada de la moto] son un poco complicados porque no son automáticos, tienes que pensar en usarlos. Los neumáticos son muy diferentes a los de WorldSBK, así que muchas pequeñas cosas juntas hacen una gran diferencia", terminaba diciendo el piloto italiano.

Una temporada muy buena en SBK

Bulega, probador de Ducati para MotoGP, aterrizaba en la categoría reina tras una brillante temporada en WorldSBK. El italiano, de 26 años, ha cosechado un total de 32 podios y 14 victorias a lo largo de la temporada, y terminó a tan solo 13 puntos del campeón, Toprak Razgatlioglu.

Su buena actuación le valió una renovación por dos temporadas más con el Aruba. Ese mismo acuerdo lo bautizó como piloto de pruebas para MotoGP con la intención de aprovecharse de su experiencia con los Pirelli, que aterrizará como suministrador oficial de la categoría en 2027. Ya lo es en Superbike, por lo que Nicolò cuenta con experiencia de sobras.